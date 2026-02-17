பிடோக் குடியிருப்பாளர் ஒருவர் 2017ம் ஆண்டிலிருந்து சீனப் புத்தாண்டின்போது அழகிய அலங்காரங்களை வைத்து தாம் வசிக்கும் மாடியை அலங்கரித்து தமது அண்டைவீட்டாரை மகிழ்வித்து வருகிறார்.
இவ்வாண்டு குதிரை ஆண்டு என்பதால், 18 குதிரைச் சிலைகளை வாங்கியதாக லிண்டா ‘மதர்ஷிப்’பிடம் தெரிவித்தார்.
வெவ்வேறு அளவிலான குதிரைச் சிலைகள் மேல்மட்டத்திலும் தாழ்வாரத்திலும் அலங்கரிக்கப்பட்டன.
அலங்காரங்களுக்கு அவர் மொத்தம் $800 செலவிட்டார். அனைத்து அலங்காரங்களையும் போடுவதற்குக் கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரங்கள் எடுத்ததாக லிண்டா கூறினார். 65 வயதான அவர் சாங்கி விமான நிலையத்தில் பணிபுரிகிறார்.
தமது மகனும் உதவியதாக அவர் கூறினார். ஒவ்வொரு சீனப் புத்தாண்டுக்கும் விழாக்கால குதூகலத்தைப் பரப்பி லிண்டா தமது அண்டைவீட்டாரை மகிழ்விப்பார்.
மலாய்-முஸ்லிம்களான தமது அண்டைவீட்டாருக்குத் தமது அலங்காரங்களை மிகவும் பிடிக்கும் என்றார் அவர்.
தமது அண்டைவீட்டாரின் மகளான நதிரா, ஒவ்வோர் ஆண்டும் அலங்காரங்களைப் படம் எடுக்க உதவிசெய்வதாக லிண்டா கூறினார்.