செவ்வாய்க்கிழமை (அக்டோபர் 13) சிங்கப்பூரின் பொதுச் சுகாதாரத் துறையில் சுமார் ஒன்பதரை மணி நேரம் நீடித்த சேவைத் தடை சரிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
நோயாளிகள் பயன்படுத்தும் பாதிக்கப்பட்ட அமைப்புகள் பிற்பகல் 3 மணி முதல் படிப்படியாகச் சீரமைக்கப்பட்டதாகவும், மாலை 4.37 மணிக்குள் சேவைகள் முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்பட்டதாகவும் தேசிய சுகாதாரத் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ‘சினாக்ஸ்’ மாலை 5.40 மணியளவில் தனது ஃபேஸ்புக் பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தச் சேவைத் தடையானது என்எச்ஜி ஹெல்த், தேசியப் பல்கலைக்கழகச் சுகாதாரக் குழுமம், சிங்ஹெல்த் ஆகிய பொதுச் சுகாதாரக் குழுமங்களைப் பாதித்தது. சேவை முடக்கம் ஓர் இணையவழிச் சம்பவம் என்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை என்றும், இது குறித்த விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் ‘சினாக்ஸ்’ தெரிவித்துள்ளது.
சிங்கப்பூர்ப் பொதுச் சுகாதாரப் பராமரிப்புக் கழகங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சேவைத் தடங்கல் நீடிப்பதால் வருகையாளர்களும் நோயாளிகளும் கூடுதல் நேரம் காத்திருக்கும்படி செவ்வாய்க்கிழமை அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
சிங்கப்பூரின் மூன்று பொதுச் சுகாதாரக் குழுமங்களில் இரண்டு குழுமங்களான என்எச்ஜி ஹெல்த், தேசியப் பல்கலைக்கழக சேவைத் தடங்கல் குறித்து அவற்றின் சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் பதிவிட்டன. சிங்ஹெல்த் குழுமத்தின்கீழ் இயங்கும் சிங்கப்பூர்ப் பொது மருத்துவமனையும் சேவைத் தடங்கல் பற்றி அதன் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்டது.
மருத்துவமனைகளிலும் பலதுறை மருந்தகங்களிலும் ஏற்பட்ட சேவை தடங்கலுக்கு இடையே இணைய அச்சுறுத்தல் குறித்து எந்த அறிகுறியும் இல்லை என்று சைனேப்ஸ் எனும் தேசியச் சுகாதாரத் தொழில்நுட்ப அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
காலை 9 மணியளவில் என்எச்ஜி ஹெல்த் குழுமம், அதன்கீழ் உள்ள மருத்துவ நிலையங்களின் அழைப்புச் சேவைகளில் தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தது.
சேவைத் தடங்கலைச் சரிசெய்ய முயன்றுவருவதாகக் கூறிய குழுமம், அதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடவில்லை.
என்எச்ஜி ஹெல்த் குழுமத்தின்கீழ் டான் டோக் செங் மருத்துவமனை, கூ டெக் புவாட் மருத்துவமனை, உட்லண்ட்ஸ் மருத்துவமனை, ஈசூன் சமூக மருத்துவமனை ஆகிய நான்கு மருத்துவமனைகள் செயல்படுகின்றன.
குழுமத்தின்கீழ் அங் மோ கியோ, காத்திப் வட்டாரங்களில் உள்ளவை உட்பட 10 பலதுறை மருந்தகங்கள் செயல்படுகின்றன.
காலை 9.40 மணியளவில், தனது மருந்தகங்களிலும் மருந்து விற்பனைப் பகுதியிலும் நோயாளிகள் கூடுதல் நேரம் காத்திருக்கவேண்டிய நிலை இருக்கலாம் என்று டான் டோக் செங் மருத்துவமனை குறிப்பிட்டது.
நோயாளிகளும் பொதுமக்களும் கூடுதல் உதவிக்குத் தனது இணையத்தளங்கள் உட்பட ஹெல்த்ஹப், என்எச்ஜி ஹெல்த் செயலி ஆகியவற்றை நாடலாம் என்று குழுமம் குறிப்பிட்டது.
காலை 10.30 மணியளவில் சேவைத் தடங்கல் ஏற்பட்டது குறித்து தேசியப் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையும் தெரிவித்தது.
தேசியப் பல்கலைக்கழகச் சுகாதாரக் குழுமம் (என்யுஎச்எஸ்), முற்பகல் 11.30 மணியளவில் பல்வேறு கட்டமைப்புகளில் சேவைத் தடங்கல் ஏற்பட்டதாகச் சொன்னது.
தேசியப் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையுடன் இங் டெங் ஃபோங் மருத்துவமனையும் அலெக்சண்ட்ரா மருத்துவமனையும் என்யுஎச்எஸ் குழுமத்தின்கீழ் செயல்படுகின்றன.