ஆசியான் நாடுகள் தங்களைப் பாதிக்கும் வல்லரசுப் போட்டிகள், தொலைதூர மோதல்கள், பொருளியல் சீர்குலைவுகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கலாம். ஆனால், இத்தகைய சூழல்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் திறன் அவற்றிடம் உள்ளது என்று பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங், செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 17) கூறினார்.
சிங்கப்பூர், ஆசியான் அமைப்பின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கத் தயாராகி வரும் நிலையில், ஆசியான் நாடுகள் ஒன்றிணைந்து நெருக்கமாகச் செயல்படுவதன் மூலமும், தங்கள் பங்காளித்துவ கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்துவதன் மூலமும், தங்கள் எதிர்காலத்தை அவர்களே வடிவமைத்துக்கொள்ள முடியும் என்றார் அவர்.
49வது ஆசியான் உச்சநிலை மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் உரையாற்றிய அவர், ‘வலுவான ஒருங்கிணைப்பு, விரிவான பங்காளித்துவங்கள்’ என்ற கருப்பொருளின் கீழ், 2027ல் சிங்கப்பூர் தலைமை வகிக்கும்போது இந்த முன்னுரிமைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
நிறைவு விழாவில், தலைமைப் பொறுப்பு ஒப்படைப்பைக் குறிக்கும் வகையில், பிலிப்பீன்ஸ் அதிபர் ஃபெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர், பிரதமர் வோங்கிடம் சடங்குமுறை சுத்தியலை வழங்கினார்.
தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கு அப்பாலும் பரவலாக ஏற்படும் மோதல்களும் இடையூறுகளும் எரிசக்தி விநியோகத்தையும் மக்களின் வாழ்வாதாரங்களையும் பெருகிய முறையில் அச்சுறுத்தி வரும், மேலும் சவாலான உலகளாவிய சூழலுக்கு மத்தியில் சிங்கப்பூர் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கிறது.
இந்தத் தடைகள் குறித்து எச்சரித்த பிரதமர் வோங், ஆசியான் அமைப்பு அதன் ஒருங்கிணைப்பையும் ஒற்றுமையையும் சோதிக்கும் வெளிப்புற அழுத்தங்களைத் தொடர்ந்து எதிர்கொள்ளும் என்று கூறினார்.
ஆனால், செயற்கை நுண்ணறிவின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவது, தூய்மையான எரிசக்திக்கு இப்பகுதியின் மாற்றத்தை விரைவுபடுத்துவது போன்ற, கைப்பற்றப்பட வேண்டிய வாய்ப்புகளும் முன்னால் உள்ளன என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் ஆழமாக ஒருங்கிணைவதன் மூலம், இந்த வட்டாரம் தனது முழுத் திறனையும் அடைய முடியும். உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையே நிதி, மின்னிலக்கத் தொழில்நுட்பம், எரிசக்தி ஆகிய துறைகளில் பிணைப்புகளை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் இதைச் சாதிக்கலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், ஆசியான் அமைப்பை ஒரு பொதுச் சந்தையாக மாற்றுவதற்கான கூடுதல் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். இதன் மூலம் வர்த்தகங்கள் எல்லைகளைக் கடந்து தடையின்றிச் செயல்படவும், மக்கள் அதிக வேலைவாய்ப்புகளையும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளையும் பெறவும் வழிவகை ஏற்படும் என்று பிரதமர் வோங் கூறினார்.
பரந்த அளவிலான பங்காளித்துவங்கள் குறித்துப் பேசிய அவர், உலகம் மேலும் பிளவுபட்டு வரும் சூழலில், ஆசியான் அமைப்பு வெளித்தரப்பு பங்காளிகளுடன் பாலங்களை உருவாக்கவும், உறவுகளை வலுப்படுத்தவும் முயல வேண்டும் என்று கூறினார்.