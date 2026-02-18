சிங்கப்பூர் தனது மூன்றாவது தேசிய அளவிலான நீர்நாய் கணக்கெடுப்பை நிறைவு செய்துள்ளது. தன்னார்வலர்கள் ‘துப்பறியும் பணி’ என்று விவரிக்கும் ஒரு கடினமான முயற்சி இது.
இதில் நூற்றுக்கணக்கான மணிநேரம் அந்த விலங்குகளைக் கண்காணித்து அவற்றின் எண்ணிக்கையைப் பற்றிய தெளிவான படத்தை உருவாக்க செலவிடப்படுகின்றன.
தற்போது அறிவியல் மதிப்பாய்விற்கு உட்பட்டுள்ள கணக்கெடுப்பு, விலங்குகளைப் புகைப்படம் எடுத்து அவற்றின் இருப்பிடம் மற்றும் குடும்ப அளவைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் தரவுகளைச் சேகரிக்க உதவும் நீர்நாய் கண்காணிப்பாளர்களின் கட்டமைப்பை நம்பியுள்ளது.
ஆனால் தன்னார்வலர் மார்ஜோரி சோங் விளக்குவது போல, அது அவ்வளவு எளிதல்ல என்று சேனல் நியூஸ் ஏஷியா தெரிவித்துள்ளது.
“நீங்கள் அடிக்கடி கேட்கும் ஒன்று என்னவென்றால், நீர்நாய்களா? அவை எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் அவற்றை எண்ணும்போது, அவற்றைக் கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல,” என்று அவர் ஒரு கணக்கெடுப்பு காலத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக அவற்றைத் தேடி சுமார் 400 மணிநேரம் செலவிட்டதாகக் கூறினார்.
தமது இறுதியாண்டுத் திட்டத்திற்கான தரவைச் சரிபார்த்த சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழக (என்யுஎஸ்) மாணவி மிஷெல் டான், செல்லுபடியாகும் எண்ணிக்கைக்கான கடுமையான அளவுகோல்களை விவரித்தார்.
“துல்லியமான எண்ணைப் பெற, நீர்நாய்கள் நிலத்திற்கு வரும் வரை பார்வையாளர்கள் காத்திருக்க வேண்டும். மேலும் தெளிவான புகைப்படம் அல்லது வீடியோ ஆதாரங்கள் இருக்க வேண்டும்,” என்றார் அவர்.
1970களில் மறைந்துபோன சிங்கப்பூரின் நீர்நாய் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மீண்டும் வந்துள்ளதாலும் மனித-நீர்நாய் தொடர்புகள் அதிகரித்துள்ளதாலும் இந்த விரிவான கணக்கெடுப்புப் பணி அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
“எத்தனை நீர்நாய்கள், அவை எங்கு உள்ளன, எந்த வகையான இடங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன என்பதைப் பற்றிய ஒரு யோசனையைப் பெறுதல், ஒரு நகரத்தில் அவற்றுடன் எவ்வாறு இணைந்து வாழ்வது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது இவை அனைத்தும் பதிலளிக்கப்பட வேண்டிய அடிப்படை கேள்விகள்,” என்று என்யுஎஸ்-இன் உயிரியல் அறிவியல் துறையின் மூத்த விரிவுரையாளர் என். சிவசோதி கூறினார்.
அண்மைய ஆண்டுகளில், நீர்நாய்கள் மனிதர்களைக் கடித்தல் அல்லது தனியார் குளங்களில் இருந்து விலையுயர்ந்த மீன்களை உண்பது பற்றிய ஊடக அறிக்கைகள் வந்துள்ளன.
இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்றும் விலங்குகளின் சூழலியல் பற்றிய ஆழமான புரிதல் தேவை என்றும் திரு சிவசோதி கூறினார்.
“கருணையுடன் இருங்கள், மேலும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்,” என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
“நாம் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால், அந்த வலங்குகள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள இயற்கையுடன் மிகவும் வளமான வாழ்க்கையைக் கொண்ட சூழ்நிலைகளை உருவாக்க முடியும்,” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.