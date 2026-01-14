இரண்டு நாள் விவாதத்திற்குப் பிறகு புதன்கிழமை (ஜனவரி 14) அன்று நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு, சதுரங்கம், பிரிட்ஜ் போன்ற மூளை விளையாட்டுகளும், மின்-விளையாட்டுகளும் முறையான விளையாட்டுகளாக அங்கீகரிக்கப்படும்.
சிங்கப்பூர் விளையாட்டு மன்ற (திருத்த) மசோதா நவம்பர் 4ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் அதன் முதல் வாசிப்புக்காக கலாசார, சமூக, இளையர்துறை தற்காலிக அமைச்சர் டேவிட் நியோவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மேலும் இது சிங்கப்பூரர்களின் பல்வேறு விளையாட்டு விருப்பங்களைச் சிறப்பாக ஆதரிக்க ஸ்போர்ட் சிங்கப்பூர் (SportSG) பங்களிப்புகள், செயல்பாடுகளைப் புதுப்பிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
“சிங்கப்பூரின் விளையாட்டுக் கலாசாரத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதிலும், நமது தேசிய விளையாட்டு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை உள்ளடக்கியதாகவும், துடிப்பானதாகவும், எதிர்காலத்திற்குத் தயாராகவும் மாற்றுவதில் இது ஒரு முக்கிய உதவியாக உள்ளது,” என்று திரு நியோ குறிப்பிட்டார்.
“வயது அல்லது திறனைப் பொருட்படுத்தாமல் விளையாட்டு அனைவருக்கும் சொந்தமானது என்பதை இது மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு சிங்கப்பூரரும் விளையாட்டின் மூலம் சிறப்பாக வாழ நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். இது சிங்கப்பூர் அணி விளையாட்டு வீரர்களுக்கான எங்கள் ஆதரவையும், ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரரும் தங்கள் முழு திறனையும் வளர்ப்பதற்கான எங்கள் முயற்சியையும் ஒருமித்த குரலில் கூறுகிறது,” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
“இந்த மசோதாவைச் சீராக செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக விளையாட்டு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் தொழில்துறையில் உள்ள பங்காளிகளுடன் நாங்கள் தொடர்ந்து நெருக்கமாக பணியாற்றுவோம்.
“இந்த விளையாட்டுகளுக்கான ‘குறிப்பிட்ட தேவைகள், நிர்வாகத் தரநிலைகள், தேசிய விளையாட்டு நோக்கங்களுக்கான பங்களிப்புகள்’ ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஸ்போர்ட்ஸ் எஸ்ஜி அமைப்பு அதன் ஆதரவை அளவீடு செய்யும்,” என்று திரு நியோ கூறினார்.
மூளை விளையாட்டு, மின்-விளையாட்டுகளை உள்ளடக்கிய ‘விளையாட்டு’ என்பதற்கான வரையறையைப் புதுப்பிப்பதற்கு அப்பால், திருத்தப்பட்ட விளையாட்டு மசோதா, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு முழுமையான கல்வி மற்றும் தொழில் ஆதரவை வழங்குவதில் ஸ்போர்ட்ஸ் எஸ்ஜி அமைப்பின் பங்கை மேம்படுத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.