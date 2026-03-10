சிட்டி ஸ்குவேர் மால் கடைத்தொகுதியில் பார்வையாளர்களுக்காக ஒரு புதிய சமூக இடம், புதிய உணவுக் கடைகள், நிலையான உட்புற மேம்பாடுகள் போன்றவை காத்திருக்கின்றன.
செப்டம்பர் 2023ல் தொடங்கப்பட்ட விரிவான $50 மில்லியன் சொத்து மேம்பாட்டு முயற்சிக்குப் பிறகு, புதுப்பிக்கப்பட்ட கடைத்தொகுதி செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 10) அன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டது.
சட்ட மற்றும் சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சுகளுக்கான மூத்த நாடாளுமன்றச் செயலாளர் எரிக் சுவா இந்த கடைத்தொகுதியை அதிகாரபூர்வமாகத் திறந்துவைத்தார்.
இந்த மறுசீரமைப்பு மூன்று கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டு, முதல் இரண்டு கட்டங்கள் 2025ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் நிறைவடைந்தன. நகர பசுமைப் பூங்காவை மேம்படுத்தும் இறுதி கட்டம் 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் நிறைவடைந்தது.
கடைத்தொகுதிக்குள் ஒரு சமூக இடப் பகுதி மேம்படுத்தல்களில் அடங்கும். இது தேசிய சமூக சேவை மன்றத்துடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்தியேக சமூக சேவை இடமாகச் செயல்படும்.
புதிய சமூக இடம், ஆலோசனை, மனநலம் மற்றும் குடும்ப ஆதரவு சேவைகளை வழங்க சிங்கப்பூர் குழந்தைகள் சங்கம் மற்றும் இரட்சனிய சேனை உள்ளிட்ட ஐந்து சமூக சேவை நிறுவனங்களை ஒன்றிணைக்கிறது.
மேம்படுத்தப்பட்ட ‘சிட்டி கிரீன்’, 49,000 சதுர அடி நகர்ப்புற பூங்காவாகும். இது கடைத்தொகுதியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலத்தோற்றம், பொது இடங்கள், குடும்பங்கள், குழந்தைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட இரண்டு புதிய விளையாட்டு மைதானங்களைக் கொண்டுள்ளது.
இந்த இடம் சமூக சிறு கடைகள், பருவகாலச் சந்தைகள் மற்றும் உள்ளூர் விற்பனையாளர் கண்காட்சிகள் போன்ற நிகழ்வுகளை நடத்த கடைத்தொகுதிக்கு உதவுகிறது.
சிங்கப்பூர் நிலக் குழுமத்திற்குச் சொந்தமான வெஸ்ட் மால் கடைத்தொகுதி, புதுப்பிக்கப்பட்டு வரும் மற்ற கடைத்தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். புக்கிட் பாத்தோக்கில் உள்ள இந்தக் கடைத்தொகுதி, மார்ச் மாத இறுதியில் திறக்கப்பட உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட பொது நூலகத்துடன், புதிய பொது சந்திப்பு இடத்தையும் புதிய உணவுக் கடைகளையும் வழங்குகிறது.
ஃப்ரேசர்ஸ் பிராப்பர்ட்டி சிங்கப்பூர், காஸ்வே பாயிண்ட், செஞ்சுரி ஸ்குவேர் மற்றும் நார்த் பாயிண்ட் சிட்டி போன்ற அதன் கடைத்தொகுதிகளிலும் புதிய அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
பரிவர்த்தனைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சில்லறை அனுபவங்களைத் தேடும் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் ஒரு வழியாக, நடமாடும் வாடிக்கையாளர் சேவை ஊழியர்கள் மற்றும் புதிய கடைத்தொகுதிக்குள் உள்ள மின்னிலக்க வழிகண்டறிதல் அமைப்பு ஆகியவை அந்த அம்சங்களில் அடங்கும்.