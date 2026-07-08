சிறிய, ஆற்றல் குறைந்த கார்களையும் மின்சார கார்களையும் உள்ளடக்கும் ‘ஏ’ பிரிவு வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் (சிஓஇ) கட்டணம் இதுவரை இல்லாத அளவாக 129,000 வெள்ளியைத் தொட்டுள்ளது.
இரு வாரங்களுக்கு முந்திய ஏலக்குத்தகையில் ‘ஏ’ பிரிவு வாகனங்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் $123,847ஆக முடிந்திருந்த நிலையில், புதன்கிழமை (ஜூலை 8) நடந்த ஏலக்குத்தகையில் அது 4.2 விழுக்காடு கூடியது.
கடந்த 2025 அக்டோபரில் அக்கட்டணம் $128,105ஐ எட்டியதே முன்னைய உச்சம்.
அண்மைய ஏலக்குத்தகையில் மற்றப் பிரிவுகளிலும் சிஓஇ கட்டணம் உயர்ந்தது.
பெரிய, ஆற்றல்மிகு கார்களுக்கான ‘பி’ பிரிவில் சிஓஇ கட்டணம் ஆறு விழுக்காடு கூடி, $130,889ஐ எட்டியது.
பொதுப் பிரிவு வாகனங்களுக்கான ‘இ’ பிரிவில் சிஓஇ கட்டணம் $129,002லிருந்து $129,801ஆக சற்று கூடியது. மோட்டார்சைக்கிள்களைத் தவிர்த்து, மற்ற வாகனங்களை இப்பிரிவின்கீழ் பதிவுசெய்யலாம்.
‘டி’ பிரிவில் இடம்பெறும் மோட்டார்சைக்கிள்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் இவ்வாண்டில் மூன்றாவது முறையாக ஐந்து இலக்கத்தைத் தாண்டியது. கடந்த ஏலக்குத்தகையில் $9,989ஆக முடிவடைந்த அக்கட்டணம், அண்மைய ஏலக்குத்தகையில் $10,201ஆக உயர்ந்தது.
அதுபோல, வணிக வாகனங்கள் இடம்பெறும் ‘சி’ பிரிவிலும் சிஓஇ கட்டணம் புதிய உச்சத்தை எட்டியது. கடந்த ஜூன் மாதத்தின் முதலாவது ஏலக்குத்தகையில் $94,000ஐத் தொட்ட அக்கட்டணம், இம்முறை $95,000ஐ எட்டியது.