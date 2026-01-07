சிறிய வகை கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் (சிஓஇ) கட்டணம் 6.8 விழுக்காடு குறைந்துள்ளது. அதன் கட்டணம் $109,501லிருந்து $102,009ஆக சரிவு கண்டது.
இதற்கு மாறாக, பெரிய வகை கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் 3.5 விழுக்காடு அதிகரித்து $119,100ஆகப் பதிவானது.
பொதுப் பிரிவுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் 2.5 விழுக்காடு ஏற்றம் கண்டது. அதன் கட்டணம் $119,000லிருந்து $122,000ஆக உயர்ந்தது.
இப்பிரிவை மோட்டார் சைக்கிள்களைத் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து வகை வாகனங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். ஆனால், இது பெரும்பாலும் பெரிய வகை கார்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
சரக்கு வாகனங்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் 1.9 விழுக்காடு குறைந்து $75,503ஆகப் பதிவானது.
மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் 7.5 விழுக்காடாக அதிகரித்தது.
இப்பிரிவுக்கான கட்டணம் $8,081லிருந்து $8,689ஆக ஏற்றம் கண்டது.