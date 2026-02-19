காஸா போரின்போது இஸ்ரேலியப் பாதுகாப்புப் படையில் இணைந்து போரிட்டவர்களில் இரண்டு சிங்கப்பூரர்களும் அடங்குவர் என்று வெளிநாட்டுச் செய்தி நிறுவனம் ஒன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையைத் தான் அறிந்துள்ளதாக உள்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
“எந்தவொரு சிங்கப்பூரரும் இஸ்ரேலியப் பாதுகாப்புப் படையின் ஒரு பகுதியாகப் போரிடுகிறார்கள் அல்லது போரிட்டார்கள் என்பதற்கான எந்த ஓர் ஆதாரபூர்வத் தகவலும் தற்போது எங்களிடம் இல்லை,” என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நாளிதழிடம் அமைச்சு கூறியது.
பிரிட்டிஷ் புலனாய்வு இதழியல் நிறுவனமான ‘டிகிளாசிஃபைட் யுகே’ பிப்ரவரி 11ஆம் தேதியன்று வெளியிட்ட அறிக்கை தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்தபோது அமைச்சு இதனைத் தெரிவித்தது.
இஸ்ரேலிய மற்றும் குறைந்தது மற்றொரு நாட்டின் குடியுரிமையைக் கொண்ட 50,000க்கும் மேற்பட்ட இஸ்ரேலியப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் காஸா போரில் போரிட்டதாக இஸ்ரேலியப் பாதுகாப்புப் படை வெளியிட்ட தரவுகள் காட்டுவதாக ‘டிகிளாசிஃபைட் யுகே’ தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தது.
அந்த அறிக்கையின்படி, அவர்களில் இருவர் சிங்கப்பூர் கடப்பிதழ் வைத்திருப்பவர்கள்.
ஒருவர், சிங்கப்பூர் மற்றும் இஸ்ரேலியக் குடியுரிமை கொண்டவர் என்றும் மற்றொருவர் பல நாடுகளின் குடியுரிமை கொண்டவர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தச் சிங்கப்பூர் குடியுரிமை கொண்டவர்கள் அங்கு என்ன பொறுப்புகளை வகித்தார்கள் அல்லது எவ்வளவு காலம் அந்தப் பொறுப்புகளில் இருந்தார்கள் என்பது குறித்த விவரங்களை அந்த அறிக்கை குறிப்பிடவில்லை.
இந்த விவகாரம் குறித்து ‘அல் ஜசீரா’ செய்தியைச் சுட்டிக்காட்டி உள்துறை அமைச்சின் முன்னாள் மூத்த நாடாளுமன்றச் செயலாளர் அம்ரின் அமின், புதன்கிழமையன்று (பிப்ரவரி 18) இரவு தனது ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டார்.
இந்த விவகாரம் கவலைக்குரியது மற்றும் விளக்கம் தேவை என்று அவர் கூறியதையடுத்து இது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.