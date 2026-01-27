இடைக்கால விவாகரத்து தீர்ப்பை எதிர்த்து ஆடவர் ஒருவர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டை செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 27) உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. தனது முன்னாள் மனைவி தங்கள் திருமணத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவர மேற்கொண்ட ‘ஒவ்வொரு நடவடிக்கையையும் அவர் எதிர்த்ததாகவும்’, நீதிமன்ற விசாரணைகளைத் தடுக்க இதய செயலிழப்புகளை ‘சரியான நேரத்தில்’ ஏற்படுத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
செவ்வாயன்று வெளியிடப்பட்ட தீர்ப்பின்படி, நீதிபதி சூ ஹான் டெக், அந்த முன்னாள் தம்பதியின் பிரச்சினைகளுக்கான பின்னணியைச் சுட்டிக் காட்டினார்.
அவர்கள் 2009ல் திருமணம் செய்து கொண்டனர். அவர்களுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். ஆனால் அக்டோபர் 2019 முதல் அவர்கள் பிரிந்து வாழத் தொடங்கியதிலிருந்து அவர்களின் உறவு கணிசமாக மோசமடையத் தொடங்கியது என்று அந்தப் பெண் கூறினார்.
அந்தக் காலத்தில் தனது முன்னாள் கணவரின் ‘நியாயமற்ற நடத்தை’ தொடர்பான ஏராளமான சம்பவங்களைக் குறிப்பிட்டு அந்தப் பெண் குற்றம் சாட்டினார். இதில் குடும்ப வன்முறை, துன்புறுத்தல், அச்சுறுத்தல்கள், நிதிப் புறக்கணிப்பு ஆகியவை அடங்கும்.
“அந்த நபர் விவாகரத்தைக் கடுமையாக எதிர்த்துப் போராடினார். இதனால் குறிப்பிடத்தக்க தாமதங்கள் ஏற்பட்டன,” என்று நீதிபதி சூ ஹான் டெக் கூறினார்.
அந்த நபர் பலமுறை விண்ணப்பத்தை ரத்து செய்ய எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியடைந்ததை அடுத்து, சர்ச்சைக்குரிய விவாகரத்து விசாரணையை ஆகஸ்ட் 2024ல் நடத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டது.
இருப்பினும், அப்போதிருந்து மார்ச் 2025 வரை ஒன்பது முறை வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஆடவர் இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.