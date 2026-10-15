கடன் அட்டைக் கடன்: 30 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்டோர் உதவி கேட்பது அதிகரிப்பு

சிங்கப்பூரில் 2021ஆம் ஆண்டுக்கும் 2025ஆம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில், கடன் அட்டை மற்றும் பிற பிணையற்ற கடன்களுக்காக உதவி கோரி கடன் ஆலோசனைக் கழகத்தை நாடியவர்களில் 30 வயது முதல் 50 வயது வரையிலானவர்கள் அதிகம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவர்களது கடன் சிக்கல்களுக்கு ஆடம்பர வாழ்க்கைமுறைக்கான செலவினங்களே முதன்மைக் காரணமாக அமைகின்றன. அத்துடன் வேலை இழப்பு அல்லது சம்பளக் குறைப்பு போன்ற எதிர்பாராத குடும்ப வருமான சரிவும் மற்றொரு முக்கியக் காரணமாக விளங்குவதாக அந்த அரசுசாரா சமூக சேவை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
20 வயதுக்கும் 30 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் மற்றும் 50 வயதும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் உட்பட அனைத்து வயதினரிடையேயும் இதேபோன்ற போக்கு காணப்படுவதாகக் கடன் ஆலோசனைக் கழகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இருப்பினும், வெவ்வேறு வயதினரின் முன்னுரிமைகளில் சில வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன. 30 வயதுக்கும் 40 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் எதிர்நோக்கும் கடன் பிரச்சினைக்கு மூன்றாவது பெரிய காரணமாக வீட்டுப் புதுப்பிப்பு செலவினங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
மாறாக, 40 வயதுக்கும் 50 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட வயதினர், தங்களின் குழந்தைகள் அல்லது முதியோரைப் பராமரிக்கும் குடும்ப நிதிப் பொறுப்புகள் காரணமாக அதிக நிதி நெருக்கடியைச் சந்திக்கின்றனர்.
கடன் வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், நாட்டின் நிலுவைத் தொகையின் அளவும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, 2026ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் நிலுவைத் தொகை $9.64 பில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. இது 2025ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இருந்த $9.4 பில்லியனைவிட 2.5 விழுக்காடு அதிகமாகும்.
முன்னதாக 2024ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இந்த நிலுவைத் தொகை $8 பில்லியனைக் கடந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுகுறித்து ஃபிட்ச் ரேட்டிங்ஸ் அமைப்பின் ஆசிய-பசிபிக் நிதி நிறுவனங்களின் மூத்த இயக்குநர் திரு வில்லி தனோட்டோ கருத்துரைத்தார்.
இவ்வாறு பெருகிவரும் கடன் குவியலுக்கு மிக அதிக வட்டி விதிக்கப்படுவதாக எச்சரித்துள்ளார். செலுத்தப்படாத கடன்கள் நீண்ட காலத்துக்கு நிலுவையில் இருந்தால், அவை பெரிய தொகையாகத் திரண்டு, கடன் வாங்கியவர் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனைப் பாதிக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
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14 Oct 2026 - 9:34 PM
சிங்கப்பூரில், செலுத்தப்படாத கடன் அட்டை நிலுவைத் தொகைகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஏறத்தாழ 27.8 விழுக்காடு முதல் 27.9 விழுக்காடு வரை மிக அதிக அளவில் ஆண்டு அடிப்படையில் வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது.