ஈரானிய எரிசக்தி கட்டமைப்புமீதான தாக்குதலுக்கான கால அவகாசத்தை அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் நீட்டித்ததைத் தொடர்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 27) அனைத்துலகச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்தது.
இது சந்தைக்கு தற்காலிக நிவாரணத்தை அளித்தாலும், ஏப்ரல் மாதம் வரை போரின் போக்கு குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையை நீடிக்கச் செய்துள்ளது.
சிங்கப்பூர் நேரப்படி மார்ச் 27ஆம் தேதி காலை 8:18 மணியளவில், பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய்யின் விலையானது 1.7 விழுக்காடு சரிந்து பீப்பாய்க்கு 106.20 அமெரிக்க டாலராக இருந்தது.
மார்ச் 26ஆம் தேதி, அதன் விலை 5.7 விழுக்காடு உயர்ந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்காவின் வெஸ்ட் டெக்சாஸ் இன்டர்மீடியட் கச்சா எண்ணெய் விலை 1.5 விழுக்காடு சரிந்து பீப்பாய்க்கு 93.10 அமெரிக்க டாலராக மார்ச் 27ஆம் தேதி வீழ்ந்தது.
இந்த எண்ணெய் முந்தைய நாள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து விழுக்காடு அதிகரித்திருந்தது.
இது குறித்து ஐஎன்ஜி குரூப் நிறுவனத்தின் அதிகாரி இவா மாந்தே கூறுகையில், “டிரம்ப்பின் தாக்குதல் நிறுத்தத்தை நீட்டிப்பது குறித்த அறிவிப்பு சந்தையில் நிலவும் உடனடி பதற்றத்தைத் தணிக்கிறது.இருப்பினும், அபாயங்கள் இன்னும் நீங்கவில்லை,” என்றார்.
மேலும், “தற்போது நாளொன்றுக்குக் கிட்டத்தட்ட 8 மில்லியன் பீப்பாய் எண்ணெய் உற்பத்தி முடங்கியுள்ளதாலும் பாரசீக வளைகுடா வழியாகச் செல்லும் பெரும் அளவிலான எண்ணெய் போக்குவரத்து அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருப்பதாலும், புவிசார் அரசியல் காரநங்களால் ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலை உயர்வு தற்போதைக்குக் குறைய வாய்ப்பில்லை,” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.