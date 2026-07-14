Home
quick-news-icon

2026ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் ஆசியாவில் கப்பல்களுக்கு எதிரான ஆயுதக் கொள்ளைகள் சரிவு

2026ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் ஆசியாவில் கப்பல்களுக்கு எதிரான ஆயுதக் கொள்ளைகள் சரிவு

2 mins read
df85fd06-d468-48d6-85ac-bd08402fd377
2025ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் 80 ஆக இருந்த நீர்வழிப்பாதை சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை, 21 ஆகக் குறைந்து 74 விழுக்காட்டுச் சரிவைக் கண்டுள்ளது. - படம்: மரிடைம்ஸ் கிரைம்ஸ்

ஆசியாவில் கப்பல்களுக்கு எதிரான ஆயுதக் கொள்ளைச் சம்பவங்கள், 2026ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறைந்த அளவை எட்டியுள்ளன.

2025ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில் ஆசியா முழுவதும் பதிவான 96 சம்பவங்களிலிருந்து, 2026ஆம் ஆண்டில் அதே காலகட்டத்தில் 35 சம்பவங்களாக, அதாவது 64 விழுக்காடு குறைந்துள்ளதாக ‘ரீகேப்’ (ReCAAP) தகவல் பகிர்வு மையம், செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த அமைப்பு, அப்பகுதியில் கப்பல்களுக்கு எதிரான கடற்கொள்ளை மற்றும் ஆயுதமேந்திய கொள்ளைச் சம்பவங்களைக் கண்காணிக்கிறது.

2019ஆம் ஆண்டில் 28 சம்பவங்கள் பதிவான நிலையில், அதற்குப் பிறகு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில் பதிவான மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கை இதுவாகும்.

குறைவு ஏற்பட்டபோதிலும், மலாக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் நீரிணைகளே இவ்வட்டாரத்தின் முக்கிய கவலைக்குரிய பகுதிகளாகத் தொடர்ந்தன. 

ஆசியாவில் பதிவான 35 சம்பவங்களில் 21, அதாவது மொத்த சம்பவங்களில் 60 விழுக்காடு, இப்பகுதிகளிலேயே நிகழ்ந்தன.

2025ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் 80 ஆக இருந்த நீர்வழிப்பாதை சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை, 21 ஆகக் குறைந்து 74 விழுக்காட்டுச் சரிவைக் கண்டுள்ளது.

இவற்றில், 20 சம்பவங்கள் சிங்கப்பூர் நீரிணையின் கிழக்கு நோக்கிய பாதையில் நிகழ்ந்தன. மீதமுள்ள ஒரு சம்பவம், அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ள கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதைகளில் பதிவானது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
டோட்டோ சீட்டுகளை வாங்க திங்கட்கிழமை (ஜூலை 13) புளோக் 513 பீஷான் ஸ்திரீட் 13ல் உள்ள சிங்கப்பூர் பூல்ஸ் கிளைக்கு வெளியே நீண்ட வரிசையில் பலர் காத்திருந்தனர்.

டோட்டோ ஜாக்பாட்: $12.8 மில்லியன் பரிசைப் பகிர்ந்த இருவர்

14 Jul 2026 - 12:07 PM

மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு பணி நியமன ஆணையை வழங்கிய முதல்வர் விஜய். 

அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு நன்கொடைகளை எளிதாக்கும் நலம் டிஎன் இணையத்தளம்

14 Jul 2026 - 6:43 PM

காவல்துறை அதிகாரிகள் மதுக்கூடத்தை சோதனையிட்டபோது கருகிய நிலையில் வெளியில் கிடக்கும் ‘கித்தார்’ இசைக் கருவி.

பேங்காக் மதுக் கூடத் தீ விபத்து: மரண எண்ணிக்கை 30ஆக உயர்ந்தது

14 Jul 2026 - 5:01 PM

தகுதிபெற்ற குழந்தைகளின் குழந்தை மேம்பாட்டுக் கணக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) முதல் உதவித்தொகை போடப்படும். 

12 வயதும் அதற்குக் குறைந்த வயதுமுடைய சிங்கப்பூர்க் குழந்தைகளுக்கு $500 நிதியுதவி

13 Jul 2026 - 1:05 PM

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முக்கியப் பேரங்காடிகளில் சோதிக்கப்பட்ட இத்திட்டம் அனைத்துக் கிளைகளிலும் நடப்புக்கு வந்துள்ளதாக ஃபேர்பிரைஸ் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 13) தெரிவித்தது.

ஃபேர்பிரைஸ் புதிய விலை நிர்ணயத் திட்டம் நாடளாவிய ரீதியில் அறிமுகம்

13 Jul 2026 - 1:39 PM

தமிழ் முரசு நாளிதழும் கவிஞர் மகுடேசுவரன் மாணவர் பாசறை (சிங்கப்பூர்) அமைப்பும் இணைந்து, சிங்கப்பூரில் உயர்நிலை 3, 4 மற்றும் தொடக்கக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்காக ‘நல்ல தமிழ் எழுதுவோம்’ என்ற பயிலரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

பிழையின்றித் தமிழ் எழுதப் பயின்ற மாணவர்கள்

13 Jul 2026 - 7:12 PM

தமிழகத்தில் விவசாயத்திற்காக ஏறக்குறைய 21 லட்சம் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் பயன்படுத்தப்படுவதாக மாநில நிலத்தடி, மேற்பரப்பு நீர்வளத் தரவு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பெரும் சரிவு

12 Jul 2026 - 5:39 PM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

ரூ.2,000 நோட்டுகளை வைத்திருந்தால் இப்போதும் மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

ரூ.2000 நோட்டு வைத்திருந்தால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்: ரிசர்வ் வங்கி

10 Jul 2026 - 8:30 PM

திங்கட்கிழமை (மே 4) இரவு டோட்டோ அதிர்ஷ்டக் குலுக்கு நடைபெற்றது.

டோட்டோவில் கிட்டத்தட்ட $13 மில்லியன் வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி

05 May 2026 - 9:37 AM

11 சம்பவங்களில், ஆயுதம் ஏந்திய குற்றவாளிகள் கத்திகள், துப்பாக்கி போன்ற ஆயுதங்களை ஏந்தியிருந்ததாக ரீகேப் அமைப்பு குறிப்பிட்டது.

பெரும்பாலானோர் மொத்த சரக்குக் கப்பல்களைக் குறிவைத்து, கயிறுகள், கையடக்க ஏணிகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றில் ஏறினர்.

இழுவைப் படகுகள், எண்ணெய்க் கப்பல்களால் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட சரக்குப்படகுகளும் தாக்கப்பட்டன.

மலாக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் நீரிணைகளில் சம்பவங்கள் கணிசமாகக் குறைந்ததற்கு, கப்பல் போக்குவரத்துத் துறையின் செயல்திறன் மிக்க தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் கூட்டு விளைவே காரணம் என ரீகேப் அமைப்பின் நிர்வாக இயக்குநர் விஜய் சபேகர் குறிப்பிட்டார்.

கடலில் வெள்ளொளி விளக்குகளை இயக்குதல், கப்பலில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஊழியர்களைப் பணியமர்த்துதல், சுற்றியுள்ள மாநிலங்களின் சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுடன் தொடர்பில் இருத்தல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

குறிப்புச் சொற்கள்
சிங்கப்பூர் நீரிணைஎண்ணெய்க் கப்பல்கப்பல்

தொடர்புடைய செய்திகள்