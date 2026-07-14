ஆசியாவில் கப்பல்களுக்கு எதிரான ஆயுதக் கொள்ளைச் சம்பவங்கள், 2026ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறைந்த அளவை எட்டியுள்ளன.
2025ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில் ஆசியா முழுவதும் பதிவான 96 சம்பவங்களிலிருந்து, 2026ஆம் ஆண்டில் அதே காலகட்டத்தில் 35 சம்பவங்களாக, அதாவது 64 விழுக்காடு குறைந்துள்ளதாக ‘ரீகேப்’ (ReCAAP) தகவல் பகிர்வு மையம், செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த அமைப்பு, அப்பகுதியில் கப்பல்களுக்கு எதிரான கடற்கொள்ளை மற்றும் ஆயுதமேந்திய கொள்ளைச் சம்பவங்களைக் கண்காணிக்கிறது.
2019ஆம் ஆண்டில் 28 சம்பவங்கள் பதிவான நிலையில், அதற்குப் பிறகு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில் பதிவான மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கை இதுவாகும்.
குறைவு ஏற்பட்டபோதிலும், மலாக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் நீரிணைகளே இவ்வட்டாரத்தின் முக்கிய கவலைக்குரிய பகுதிகளாகத் தொடர்ந்தன.
ஆசியாவில் பதிவான 35 சம்பவங்களில் 21, அதாவது மொத்த சம்பவங்களில் 60 விழுக்காடு, இப்பகுதிகளிலேயே நிகழ்ந்தன.
2025ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் 80 ஆக இருந்த நீர்வழிப்பாதை சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை, 21 ஆகக் குறைந்து 74 விழுக்காட்டுச் சரிவைக் கண்டுள்ளது.
இவற்றில், 20 சம்பவங்கள் சிங்கப்பூர் நீரிணையின் கிழக்கு நோக்கிய பாதையில் நிகழ்ந்தன. மீதமுள்ள ஒரு சம்பவம், அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ள கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதைகளில் பதிவானது.
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11 சம்பவங்களில், ஆயுதம் ஏந்திய குற்றவாளிகள் கத்திகள், துப்பாக்கி போன்ற ஆயுதங்களை ஏந்தியிருந்ததாக ரீகேப் அமைப்பு குறிப்பிட்டது.
பெரும்பாலானோர் மொத்த சரக்குக் கப்பல்களைக் குறிவைத்து, கயிறுகள், கையடக்க ஏணிகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றில் ஏறினர்.
இழுவைப் படகுகள், எண்ணெய்க் கப்பல்களால் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட சரக்குப்படகுகளும் தாக்கப்பட்டன.
மலாக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் நீரிணைகளில் சம்பவங்கள் கணிசமாகக் குறைந்ததற்கு, கப்பல் போக்குவரத்துத் துறையின் செயல்திறன் மிக்க தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் கூட்டு விளைவே காரணம் என ரீகேப் அமைப்பின் நிர்வாக இயக்குநர் விஜய் சபேகர் குறிப்பிட்டார்.
கடலில் வெள்ளொளி விளக்குகளை இயக்குதல், கப்பலில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஊழியர்களைப் பணியமர்த்துதல், சுற்றியுள்ள மாநிலங்களின் சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுடன் தொடர்பில் இருத்தல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.