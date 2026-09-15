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ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வீட்டு விற்பனை சரிவு

ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வீட்டு விற்பனை சரிவு

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வழக்கமாகச் சீனர்களின் ஆத்ம சாந்தி வழிபாட்டு மாதத்தில் வீடுகளின் விற்பனை மந்தமாகக் காணப்படும். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

நகரச் சீரமைப்பு ஆணையம் செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 15) வெளியிட்ட தரவுகளின்படி ஆகஸ்ட் மாதத்தில், புதிய வீட்டு விற்பனை 153 ஆகக் குறைந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில் 2,142 வீடுகள் விற்கப்பட்ட நிலையில், அதனுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 92.9 விழுக்காடு சரிவாகும்.

வழக்கமாகச் சீனர்களின் ஆத்ம சாந்தி வழிபாட்டு மாதத்தில் வீடுகளின் விற்பனை மந்தமாகக் காணப்படும்.

இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாத விற்பனை எண்ணிக்கை, ஜூலை மாதம் விற்கப்பட்ட 731 வீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது கிட்டத்தட்ட 79 விழுக்காடு குறைவாகும்.

மேலும் வீடு வாங்குபவர்களின் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் புதிய திட்டங்கள் எதுவும் அறிமுகப்படுத்தப்படாததே இந்த விற்பனைச் சரிவுக்குக் காரணம் என்று ஹட்டன்ஸ் ஆசியா நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மார்க் யிப் தெரிவித்தார்.

இந்த ஆண்டு, சீனர்களின் ஆத்ம சாந்தி வழிபாடு ஆகஸ்ட் 13 முதல் செப்டம்பர் 10 வரை இடம்பெற்றது. இந்தக் காலகட்டத்தில் மேம்பாட்டாளர்களும் வீடு வாங்குபவர்களும் சொத்துச் சந்தையில் ஆர்வம் காட்டமாட்டார்கள்.

2025ஆம் ஆண்டில் அந்த வழிபாடு ஆகஸ்ட் 23 முதல் செப்டம்பர் 21 வரை இருந்தது.

இதனால் வீடுகளை வாங்க விரும்பியவர்களுக்கும் புதிய தேர்வுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

குறிப்புச் சொற்கள்
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