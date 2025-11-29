இணையவெளியில் நிலவக்கூடிய தீவிரவாதக் கருத்துகளிலிருந்து தற்காத்துக்கொள்ள ஏதுவாக இளையர்கள் தங்கள் இணையவழி நுகர்வுப் பழக்கங்களைப் பகுத்தறிவுடன், கவனமாகக் கையாள வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார் முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் தற்காலிக அமைச்சர் முகம்மது ஃபைஷால் இப்ராஹிம்.
செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களின் அதிவேக வளர்ச்சி, சமூக ஊடக அணுகல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடியோரைத் தீவிரவாதக் கருத்துகள் முன்னெப்போதையும்விட எளிதாகச் சென்றடையமுடிவதாக அவர் கூறினார்.
“இணையத்தில் காணப்படும் தகவல்களை நம்பகமான ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே மதிப்பிட வேண்டும். பிளவுபடுத்தும் நோக்கில் உலவும் கருத்துகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்,” என்று அவர் அறிவுறுத்தினார்.
அமைப்புகளுக்கு இடையிலான பின்னலச் சேவைக் குழு, உள்துறை அமைச்சுடன் இணைந்து சிங்கப்பூர் முஸ்லிம் பெண்கள் சங்கம் (Singapore Muslim Women’s Association) நடத்திய இளையர் மன்றத்தில் டாக்டர் ஃபைஷால் கலந்துகொண்டு பேசினார்.
தற்காப்புத் துறையின் மூத்த துணையமைச்சருமான அவர், இளையர்கள் மத்தியில் தீவிரவாதப் போக்குகளை ஊக்குவிக்கும் சுய, சமூகச் செயல்பாடுகள் குறித்துப் பேசியதுடன் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு இது எவ்வாறு பங்கம் விளைவிக்கிறது என்பது குறித்தும் விரிவாகப் பேசினார்.
“தீவிரவாதப் போக்குகளைத் தவிர்க்க இளையர்கள் சுய மதிப்பீடு, சார்புத்தன்மை, அணுகுமுறை, செயல்பாடுகள் என அனைத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்,” என்று கூறிய அவர், “இனம், சமயம், பாலியல் அடையாளங்கள் எனப் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து சமூகத்தில் பல்வேறு கருத்துகளை எதிர்கொள்ள நேரலாம். இவை சில நேரங்களில் வேறுபாடுகளை அதிகரித்துப் பிரிவினைவாதத்தைத் தூண்டிவிடுவதுடன், பிறருக்கு எதிரான வெறுப்பையும் வன்முறையையும் ஊக்குவிக்கலாம்,” என்று எடுத்துரைத்தார்.
“நம் அன்புக்குரியவர் தீவிரவாதப் போக்குகளில் ஈடுபட்டால் அதிகாரிகளிடம் தெரிவிப்பதில் தயக்கம் இருப்பது புரிந்துகொள்ளக் கூடிய ஒன்றுதான்,” என்று சொன்ன அவர் இது அத்தகையவரை மட்டுமன்றி, அவரது சுற்றம், சமூகத்தைப் பாதிப்பதுடன், சிங்கப்பூர் பல ஆண்டுகளாகக் கட்டிக்காத்து வரம் நம்பிக்கையையும் ஒற்றுமையையும் சேதப்படுத்தும் என்றும் விளக்கினார். உரிய அதிகாரிகளிடம் புகாரளிப்பது சம்பந்தப்பட்டவருக்கு உதவுவதுடன் சமூகத்தையும் பாதுகாக்கும் என்றார் டாக்டர் ஃபைஷால்.
சுயமாகவும், சமூகத்திலும் உள்ள தொடர்புகள் நம்மிடம் தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற அவர், இளையர்களுக்கு நாட்டின் பாதுகாப்பில் பங்கு உள்ளதையும் சுட்டினார்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான மீள்தன்மையை ஊக்குவித்த இளையர் மன்றம்
‘லாக்ட் இன் டியூன்ட் அவுட்: இணையவழித் தீவிரவாதத்திலிருந்து இளையர்களைப் பாதுகாத்தல்’ (Logged In Tuned Out: Safeguarding Youths Against Online Extremism) எனும் கருப்பொருளில் இளையர் மன்றம் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) கலந்துரையாடியது.
சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழக அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் 200க்கும் மேற்பட்ட இளையர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதில் சுயமாகத் தீவிரவாதப் போக்கில் ஈடுபடுதல், அதன் ஆபத்துகள், செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்கள் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள், மோசடிச் சம்பவங்கள் எனப் பல்வேறு தகவல்களைத் துறைசார்ந்த வல்லுநர்கள் பகிர்ந்தனர்.
தொடர்ந்து, டாக்டர் ஃபைஷால் இப்ராஹிம் பங்கேற்ற கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது.
“டிக்டாக் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களில் பிரபலமடையும் காணொளிகள் உட்பட பல்வேறு தளங்கள்மூலம் தீவிரவாதக் கருத்துகள் எவ்வாறு பரவக்கூடும் என்பது குறித்து அறிந்துகொண்டேன். அன்றாடம் பயன்படுத்தும் திறன்பேசி வழியாக எளிதில் ஆபத்துகள் வர வாய்ப்புள்ளதையும் அறிந்தேன். இதுகுறித்து என் நண்பர்களுடனும் உரையாடுவேன்,” என்றார் சிங்கப்பூர்த் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழக மாணவர் முகம்மது ஃபயாஸ், 23.
“துறை வேறுபாடுகளின்றி செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களும், சமூக ஊடகங்களும் அன்றாட வாழ்வில் கலந்துள்ளன. இணையவழி விளையாட்டுகள்மூலம் தீவிரவாதக் கருத்துகள் ஊடுருவக்கூடும். இந்நிலையில், அதனைச் சரியான முறையில் ஆராய்ந்து பயன்படுத்துவது குறித்தும் அறிந்துகொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்தது,” என்றார் நீ ஆன் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரி மாணவி சுஹைலா நஸ்னீன், 17.
ஒரு தகவலைப் பகிர்வதற்கு முன்பு சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் தீவிரவாதப் போக்குகளைத் தடுப்பதற்கு அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் தெரிந்துகொண்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.