சிங்கப்பூரில் 15,000க்கும் மேற்பட்ட மின்சிகரெட் சாதனங்களை விநியோகித்த ஓட்டுநர் ஒருவருக்கு எட்டு வார சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓரிசன் தோ சன் கீ, 29, எனப்படும் அவர், டெலிகிராம் தளம் வழியாக மின்சிகரெட்டுகளை விற்க முயன்ற குற்றத்தையும் விற்பனைக்கான மின்சிகரெட்டுகளை வைத்திருந்த குற்றத்தையும் ஒப்புக்கொண்டார். அவருக்கு ஒரு வார சிறையும் $1,500 அபராதமும் விதிக்குமாறு தொடக்கத்தில் அரசுத்தரப்பு கேட்டுக்கொண்டது. பின்னர் அதனை 12 வாரம், $3,000 என அது மாற்றியது. இருப்பினும், தொடக்கத்தில் கேட்டதைக் காட்டிலும் எட்டு மடங்கு அதிகமான சிறைத் தண்டனையை புதன்கிழமை (ஜனவரி 7) நீதிமன்றம் விதித்தது. 2024 பிப்ரவரி மாதம் மின்சிகரெட்டு விற்க நியமிக்கப்பட்ட தோவுக்கு, ஒவ்வொரு விநியோகத்துக்கும் $10 தரப்பட்டதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மின்சிகரெட் குற்றம்: கேட்டதைவிட எட்டு மடங்கு அதிகமான சிறைத் தண்டனை
1 mins read
தண்டிக்கப்பட்ட ஓரிசன் தோ சன் கீ, 29. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
E-cigarette Offence: Eight Times the Prison Sentence Requested
Orishen Toh Soon Kiat, 29, was sentenced to eight weeks in jail in Singapore for distributing over 15,000 e-cigarette devices. Toh pleaded guilty to selling e-cigarettes via Telegram and possessing them for sale. Although the prosecution initially sought a one-week jail sentence and a $1,500 fine, later adjusted to 12 weeks and $3,000, the court imposed a significantly harsher sentence on Wednesday, January 7th. Toh, appointed to sell e-cigarettes in February 2024, earned $10 per delivery.Generated by AI
குறிப்புச் சொற்கள்