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இரண்டாவது காலாண்டில் பொருளியல் வளர்ச்சி வேகம் குறைந்தது

இரண்டாவது காலாண்டில் பொருளியல் வளர்ச்சி வேகம் குறைந்தது

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ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில், நாட்டின் பொருளியல் கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 5.7 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக வர்த்தக, தொழில் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. - படம்: பிஸ்னஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூர் பொருளியல், செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்ப எழுச்சியால் தொடர்ந்து பயனடைந்து வந்தாலும், கட்டுமானம் மற்றும் மொத்த விற்பனைத் துறைகளின் வளர்ச்சி குறைந்ததால், 2026ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் அதன் வளர்ச்சி வேகம் குறைந்துள்ளது.

ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில், நாட்டின் பொருளியல் கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 5.7 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக வர்த்தக, தொழில் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இது முந்தைய காலாண்டில் எட்டப்பட்ட 6.3 விழுக்காடு வளர்ச்சியைவிட குறைவாகும். பொருளியல் வளர்ச்சி வேகத்துக்கு கட்டுமானம் போன்ற துறைகள் காரணம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் கட்டுமானத்துறை ஆண்டு அடிப்படையில் 6.2 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டது. இதற்கு முந்தைய காலாண்டில் அதன் வளர்ச்சி 12.9 விழுக்காடாக இருந்தது.

உற்பத்தித்துறையின் வளர்ச்சி தொடர்ந்து வலுவாக உள்ளது. இவ்வாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் ஆண்டு அடிப்படையில் அதன் வளர்ச்சி 12.2 விழுக்காடாகப் பதிவானது. முதல் காலாண்டில் அதன் வளர்ச்சி 8 விழுக்காடாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

செயற்கை நண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தால் பகுதிமின்கடத்திகள், பகுதிமின்கடத்தி உற்பத்திக்கான சாதனங்கள் ஆகியவற்றுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக உற்பத்தித்துறையின் வளர்ச்சி அதிகரித்துள்ளது.

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பொருளியல்செயற்கை நுண்ணறிவுஉற்பத்திமொத்த விற்பனை

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