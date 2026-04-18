பொருளியல் மீள்திறன், அத்தியாவசியப் பொருள்கள் வழங்கல் ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை சிங்கப்பூரும் ஆஸ்திரேலியாவும் ‘பெருமளவில் நிறைவு செய்துள்ளன’ என்று இரு நாடுகளின் நான்கு அமைச்சர்கள் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்ரல் 17) அன்று வெளியிட்ட கூட்டறிக்கையில் தெரிவித்தனர்.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அத்தியாவசியப் பொருள்கள் விநியோகத்தை ஆதரிப்பதாக ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் ஆண்டனி அல்பனிசும் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்கும் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி அளித்த உறுதிமொழியைத் தொடர்ந்து, சிங்கப்பூர்-ஆஸ்திரேலியா தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கான பொருளியல் மீள்திறன், அத்தியாவசியப் பொருள்கள் வழங்கல் ஒப்பந்தம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிக்கையை சிங்கப்பூர் வெளியுறவு அமைச்சர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன், அவரது ஆஸ்திரேலிய சகா பென்னி வோங், சிங்கப்பூர் மனிதவள அமைச்சரும், எரிசக்தி, அறிவியல் & தொழில்நுட்பத் துறைக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் அமைச்சருமான டான் சீ லெங், ஆஸ்திரேலியாவின் வர்த்தகம், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் டான் ஃபாரெல் ஆகியோர் வெளியிட்டனர்.
“டீசல் போன்ற பெட்ரோலிய எண்ணெய்கள் மற்றும் திரவ இயற்கை எரிவாயு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் வர்த்தகம் தொடர்பாக நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அளிக்கும் முன்னுரிமையை இந்த ஒப்பந்தம் பிரதிபலிக்கிறது,” என்றும் அவர்கள் மேலும் தெரிவித்தனர்.
இது நமது இரு பொருளியல்கள் ஒன்றையொன்று பூர்த்திசெய்யும் தன்மையையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், நாடுகள் பொருளியல் மீள்திறன் குறித்த ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும். அத்தகைய ஒத்துழைப்பில், விநியோகச் சங்கிலித் தடைகளை நிர்வகித்து குறைப்பதற்கான முயற்சிகளும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்றுமதித் தடைகள் அல்லது அத்தியாவசியப் பொருள்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பதைத் தவிர்ப்பதும் அடங்கும் என்று அமைச்சர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்த ஒப்பந்தம், இரு நாடுகளின் பிரதமர்களும் தங்களது ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி அறிவிப்பில் அங்கீகரித்த ஆஸ்திரேலியா-சிங்கப்பூர் பொருளியல் மீள்திறன் உரையாடலையும் முறைப்படுத்துகிறது.
“இந்த உரையாடல், பொருளியல் மீள்திறன் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருள்களின் வர்த்தகம் ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையாகச் செயல்படும்,” என்று அமைச்சர்கள் கூறினர்.