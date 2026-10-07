Home
quick-news-icon
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

68 எம்ஆர்டி நிலையங்களில் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சின் ஆங்கிலச் செய்தியைக் கேட்கலாம்

68 எம்ஆர்டி நிலையங்களில் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சின் ஆங்கிலச் செய்தியைக் கேட்கலாம்

கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

07 Oct 2026 - 11:41 am

1 mins read

சிங்கப்பூர் ரயில்களில் பயணம் செய்வோர் இனி குறிப்பிட்ட சில ரயில் நிலையங்களில் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் ஊடகத்தின் ஆங்கிலச் செய்திகளைக் கேட்கலாம்.

எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் 68 எம்ஆர்டி நிலையங்களில் பயணிகள் உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

வடக்கு-தெற்கு, கிழக்கு-மேற்கு, வட்டப் பாதை வழித்தடங்களிலும் புக்கிட் பாஞ்சாங் எல்ஆர்டி வழித்தடத்திலும் உள்ள ரயில் நிலையங்கள் அதில் அடங்கும்.

இதனை ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி நிறுவனத்தை நடத்தும் எஸ்பிஎச் மீடியாவும் எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனமும் இணைந்து புதன்கிழமை (அக்டோபர் 7) வெளியிட்ட கூட்டறிக்கையில் தெரிவித்தன.

கடந்த ஜனவரி மாதம் அந்த நிறுவனங்களுக்கு இடையில் கையெழுத்தான பங்காளித்துவ ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்று முதல் நான்கு நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும் செய்தி அறிக்கைகள், திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை 7 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரை ஒவ்வொரு மணி நேரத்தின் தொடக்கத்திலும் ஒலிபரப்பப்படும்.

கிழக்கு-மேற்கு வழித்தடத்தில் உள்ள பிடோக், தானா மேரா, கல் சர்க்கிள், துவாஸ் கிரசென்ட், துவாஸ் வெஸ்ட் ரோடு, துவாஸ் லிங்க், வடக்கு-தெற்கு வழித்தடத்தில் உள்ள பிராடல் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் இந்தச் செய்தி அறிக்கை ஒலிபரப்பு வசதி இருக்காது.

வட்டப் பாதை வழித்தடத்தில், கெப்பல், கென்டோன்மென்ட், பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ரோடு ஆகிய நிலையங்களில் மட்டுமே இப்போதைக்கு இந்த ஒலிபரப்பு கிடைக்கும்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சிங்கப்பூரில் அக்டோபர் 9,10,11 ஆகிய தேதிகளில் ஃபார்முலா ஒன் கார்ப் பந்தயம் நடைபெறவுள்ளது.

சிங்கப்பூர் கார்ப் பந்தயத்தின் சவால்களும் வாய்ப்புகளும்

07 Oct 2026 - 6:00 AM

பயணிகள் கொண்டுவந்த 14,000க்கும் மேற்பட்ட பயணப் பெட்டிகளும் கைப்பைகளும் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.

$20,000க்கும் மேல் சட்டவிரோத ரொக்கம்: ஏழு பயணிகள் பிடிபட்டனர்

06 Oct 2026 - 10:22 AM

2026 ஜூலை 23ஆம் தேதி எடுக்கப்பட்ட படத்தில், சர்ச் ஸ்திரீட்டில் அலுவலக ஊழியர்கள்.

ஆட்குறைப்பு செய்யப்பட்டோர் புதிய வேலை பெறுவதில் சிரமம்: ஜாஸ்மின் லாவ்

06 Oct 2026 - 7:30 PM

மொத்தம் 191 அரசு அதிகாரிகளின் சொத்துப் பரிவர்த்தனைமீது ஆய்வு நடத்தப்பட்டதாக பொதுச் சேவைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர் சான் சுன் சிங் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

சொத்து வாங்கிய விவகாரம்: காவல்துறை விசாரணையில் எட்டு அரசு அதிகாரிகள்

06 Oct 2026 - 7:46 PM

மேலும் பல நிலையங்களுக்கு இந்தச் செய்தி அறிக்கையைக் கொண்டுசேர்க்க எஸ்எம்ஆர்டி நடவடிக்கை எடுத்துவருவதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஆங்கிலம்செய்திஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தொடர்புடைய செய்திகள்