ஊடகத் துறையை மறுவடிவமாக்கிவரும் செயற்கை நுண்ணறிவைக் கையாள இரு தெரிவுகள் இருக்கின்றன.
ஒன்று, இருப்பதைப் பாதுகாத்து அரணை அமைத்து வர்த்தக முறைகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் உள்ள செயற்கை நுண்ணறிவுத் தாக்கங்களை எதிர்ப்பது. மற்றொன்று எந்தெந்த செயற்கை நுண்ணறிவுத் தளங்கள் வந்தாலும், அவை செய்தி நிறுவனத்தின் அடிப்படையையே உலுக்கினாலும் அத்தளங்களிலெல்லாம் முக்கிய அங்கம் வகிப்பது. இந்த இரு வழிகளில் எஸ்பிஎச் மீடியா இரண்டாவது தெரிவைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் அதன் நிர்வாகத் தலைவர் சான் யெங் கிட்.
செயற்கை நுண்ணறிவுத் தளங்களின்மூலம் அல்லது வேறு எந்தத் தளத்தின்மூலமும் மக்கள் செய்திகளைப் பெறவிரும்பினால் அங்கு எஸ்பிஎச் மீடியாவின் குரல் ஒலிக்கவேண்டும் என்று கூறினார் அவர்.
மக்கள் செய்திகளைப் பயன்படுத்தும் முறையிலிருந்து முற்றிலும் விலக்கப்படும் ஆபத்து இருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, ஊடக நிறுவனம் அதனுடன் இணைந்திருப்பது முக்கியம் என்று அவர் கூறினார்.
எஸ்பிஎச் மீடியா நிறுவனத்தின் செய்தியாளர்களுடன் நடத்திய நேர்காணலில் தமது உத்திபூர்வத் திட்டங்கள் குறித்து அவர் பகிர்ந்தார். செயற்கை நுண்ணறிவு அதில் விரிவாகப் பேசப்பட்டது. அது வழங்கும் வாய்ப்புகளையும் திரு சான் விவரித்தார்.
அதிகச் செலவின்றி ஏற்கெனவே செய்துவரும் பணிகளின்மூலம் இன்னும் கூடுதலான வாசகர்களைச் சென்றடையும் திட்டத்தைப் பற்றி அவர் பகிர்ந்தார்.
எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனம் தனது இதழ்களைப் பன்மொழி வடிவில் கொண்டு செல்லும் நோக்கில், செயற்கை நுண்ணறிவு மொழிபெயர்ப்பைப் பயன்படுத்தி வருகிறது.
சீன நாளிதழான சாவ் பாவின் ஆங்கிலப் பதிப்பைத் துல்லியமான சரிபார்ப்பதுடன் மொழிபெயர்ப்பு நம்பகத்தன்மையுடன் வெளியிடுவதும், பெரித்தா ஹரியான் மற்றும் தமிழ் முரசு ஆகியவற்றுக்கும் அவ்வாறே செய்வதும் இலக்காகும் என்றார் அவர்.
“தற்போது, செயற்கை நுண்ணறிவு மொழிபெயர்ப்பு இயந்திரம் 98 விழுக்காட்டு வேலையைச் செய்துவிடுகிறது. இறுதியில் ஒரு பதிப்பாசிரியர் இருந்தால் போதுமானது,” என்று கூறிய அவர், கடந்த காலத்தில் இதுபோன்ற பணிகள் முற்றிலும் மனித மொழிபெயர்ப்பாளர்களையே சார்ந்திருந்த நிலையைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
அடித்தள மக்களின் கருத்தை அறிந்து தனித்துவச் செய்திகளை உருவாக்கும் பணியை இன்றைய தொழில்நுட்பம் செய்ய முடியாது. செய்தியறிவையும் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் ஆற்றலையும் செயற்கை நுண்ணறிவு செய்ய முடியாது.
ஆக, செய்தியாளர்கள் இந்நிறுவனத்தின் இன்றியமையாத அங்கம் வகிக்கின்றனர் என்று திரு சான் குறிப்பிட்டார். மனித உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றலும் எந்தவொருவரிடமும் சென்று அவர்களிடம் பேசி அவர்களின் கதைகளைக் கேட்டறியும் ஆற்றல் மனித செய்தியாளர்க்கு மட்டுமே முடியும் என்று அவர் விளக்கினார்.