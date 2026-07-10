Home
quick-news-icon

ஃபேர்பிரைசில் 4 உள்ளூர் பண்ணைகளின் காய்கறி விற்பனை விரைவில் நிறுத்தம்

ஃபேர்பிரைசில் 4 உள்ளூர் பண்ணைகளின் காய்கறி விற்பனை விரைவில் நிறுத்தம்

2 mins read
4bb9521d-c447-4988-8db1-187cf6a44463
ஜூலை 6ஆம் தேதி, ஃபேர்பிரைஸ் பேரங்காடியின் காய்கறிப் பிரிவில், உள்ளூர் காய்கறிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பரப் பதாகை. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரில் உள்ள குறைந்தது நான்கு உள்நாட்டுப் பண்ணைகளில் விளைவிக்கப்படும் காய்கறிகள், இனி ஃபேர்பிரைஸ் குழுமப் பேரங்காடியில் விற்கப்படாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஃபேர்பிரைசின் வழக்கமான பொருள்கள் குறித்த மதிப்பாய்வின் ஒரு பகுதியாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கடைகளின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விலைக்குத் தகுந்த பயன்மிக்க பொருள்களை வழங்குவதற்கும், நாட்டின் உணவு மீள்திறனை மேம்படுத்துவதற்காக உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களை ஆதரிக்கும் நாட்டின் முயற்சிக்கும் இடையே நிலவும் வர்த்தகப் போட்டியை இந்நடவடிக்கை காட்டுவதாகத் தொழில்துறை வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.

பாதிக்கப்பட்ட நகர்ப்புறப் பண்ணைகளில் ஆர்டிசன் கிரீன் (Artisan Green), எஸ்ஜி வெஜ் ஃபார்ம்ஸ் (SG Veg Farms), சஸ்டெனீர் (Sustenir), நியோ தியூவில் உள்ள நெடாஃபார்ம் ஆகியவை அடங்கும்.

2019ஆம் ஆண்டு முதல் ஆசியக் கீரை வகைகள், கேல் போன்ற காய்கறிகளை அப்பண்ணைகள் விநியோகம் செய்து வந்தன.

உள்ளூர் பண்ணைகளில் மிக முக்கியமான சஸ்டெனீர் பண்ணை, தமது ஏழு வகையான விளைபொருள்களில் ஒரு பகுதி ஃபேர்பிரைஸ் விற்பனைப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தியது.

உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவராக, பெரிய சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்கள் உள்நாட்டுப் புதிய விளைபொருள்களுக்குத் தொடர்ந்து முன்னுரிமை அளித்து ஆதரவளிக்கும் என நம்புவதாக அதன் பேச்சாளர் கூறினார்.

இது குறித்து ஃபேர்பிரைஸ் குழுமம் கூறுகையில், பயனீட்டாளரின் மாறிவரும் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், சிறந்த விலையில் சரியான காய்கறி வகைகளை வழங்குவதற்கும் கடைகளில் இருந்து தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு மதிப்பாய்வு செய்யப்படுவதாகக் குறிப்பிட்டது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம்: சிங்கப்பூர் வர்த்தகருக்கு ‘லுக்-அவுட் நோட்டீஸ்’

10 Jul 2026 - 5:57 PM

ஒருவர் செலுத்தும் வருமான வரி, வாழும் இல்லம் ஆகிய இரண்டின் ஓராண்டு மதிப்பை வைத்து உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.

தகுதிபெறும் சிங்கப்பூரர்களுக்கு $850 வரை ரொக்கம், $450 வரை மெடிசேவ் நிரப்புத் தொகை

09 Jul 2026 - 2:31 PM

கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு பொருளியல் உதவி தேவைதானே என்று நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.

கரூர் நெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டோருக்குத் தற்காலிக அரசுப் பணி வழங்கலாம்: நீதிமன்றம்

10 Jul 2026 - 5:56 PM

சிங்கப்பூர்க் கடல்துறை, துறைமுக ஆணையத்தின் பாசிர் பாஞ்சாங் கப்பல் முணையம்.

உலகின் தலைசிறந்த கடல்துறை மையமாக சிங்கப்பூர் 13வது ஆண்டாகத் தேர்வு

10 Jul 2026 - 3:28 PM

அன்வார் இப்ராகிம் (இடது), 1993 முதல் 1998ஆம் ஆண்டு வரை டாக்டர் மகாதீர் முகமதுவின் (நடுவில்) அரசாங்கத்தில் துணைப் பிரதமராகப் பணியாற்றினார்.

டாக்டர் மகாதீருக்கு 101வது பிறந்தநாள்

10 Jul 2026 - 12:29 PM

இந்திய பிரிமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாட வேண்டும் என்ற தம் கனவை நனவாக்கும் வகையில், முதல் அடியை எடுத்து வைத்துள்ளார் ரமேஷ் காளிமுத்து, 37.

புலம்பெயர் ஊழியரிலிருந்து ‘டிஎன்பிஎல்’ வரை: சிங்கப்பூர் ரமேஷின் பெரும்பாய்ச்சல்

10 Jul 2026 - 5:30 AM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

தாய்லாந்தின் பெட்சாபுரி பகுதியில் அந்நாட்டுத் தொல்லியல் துறை நடத்திய அகழாய்வில் தங்க அணிகலன்களுடன் முத்திரை மோதிரம் உட்பட இரு அரிய தங்க மோதிரங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தாய்லாந்து முத்திரை மோதிரத்தில் தமிழர் அடையாளம்

08 Jul 2026 - 6:30 PM

கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 280 மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகளிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

உரிமம், காப்புறுதி இன்றி மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டிய 15 பேர் பிடிபட்டனர்

08 Jul 2026 - 6:03 PM

கூட்டமாக இருந்ததால் தனியாக இருந்த கடை நிறுவனர் கட்டண விவரத்தை கவனிக்கவில்லை.

$2 உணவுக்கு $200 செலுத்திச் சென்ற வாடிக்கையாளரைத் தேடும் கடை

04 Jul 2026 - 5:06 PM

மேலும், “வாடிக்கையாளர்களுக்கு மலிவு விலையில், தரமான புதிய விளைபொருள்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். அதே நேரத்தில், உள்ளூர் விவசாயிகளுடனான எங்கள் நீண்டகாலப் பங்காளித்துவத்தின் மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஆதரிப்பதிலும் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்,” என ஃபேர்பிரைஸ் குழுமப் பேச்சாளர் தெரிவித்தார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
காய்கறிபண்ணைஃபேர்பிரைஸ்

தொடர்புடைய செய்திகள்