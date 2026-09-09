Home
quick-news-icon

போலி வர்த்தகம்: யூரோஸ்போர்ட்ஸ் தலைமை நிர்வாகிக்கு அபராதம்

போலி வர்த்தகம்: யூரோஸ்போர்ட்ஸ் தலைமை நிர்வாகிக்கு அபராதம்

2 mins read
59b589d0-a818-474b-84ef-d7336b40198d
கோ கிம் சான், 1988ஆம் ஆண்டு யூரோஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ஆடம்பரக் கார் விநியோக நிறுவனமான யூரோஸ்போர்ட்ஸ் குளோபல் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிக்கு புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 9) $210,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனது நிறுவனத்தின் பங்குகள் சிறப்பான முறையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதாகப் பொய்த் தோற்றத்தை உருவாக்க 2015 ஆண்டு முதல் 2018ஆம் ஆண்டு வரை அந்தக் குற்றச் செயலில் கோ கிம் சான் ஈடுபட்டார்.

போலி வர்த்தகம் தொடர்பான மூன்று குற்றச்சாட்டுகளை 69 வயதான கோ ஒப்புக்கொண்டார்.

குற்றச் செயல்கள் நடந்தபோது யூரோஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாகவும் நிர்வாகத் தலைவராகவும் கோ பதவி வகித்தார்.

மேலும் அப்போது அந்த நிறுவனம் சிங்கப்பூர் பங்குச்சந்தையின் வேகமாக வளரும் நிறுவனங்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்தது.

யூரோஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகளில் பெரிய அளவில் வர்த்தகம் நடக்காமல் இருந்த காரணத்தால் கோ, தொடர் வர்த்தகம் நடப்பதைக் காட்டுவதற்காக, விலைப் பட்டியலில் சில மாற்றங்களை உருவாக்க, தனது நிறுவனத்தின் பங்குகளில் வர்த்தகம் செய்ய முடிவு செய்தார்.

22 வர்த்தக நாள்களில் 42 முறை, கோ தனது சொந்த வர்த்தகக் கணக்குகளையும் மேலும் மூவரின் வர்த்தகக் கணக்குகளையும் பயன்படுத்தி யூரோஸ்போர்ட்ஸ் பங்குகளை வாங்கும், விற்கவும் அவர் செய்தார்.

அவரது நடவடிக்கையை ஆராய்ந்த அதிகாரிகள் 2021 ஆண்டு டிசம்பரில் கோவை கைது செய்தனர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் மதுராந்தகம் தொகுதியில் வழக்கறிஞர் ஐ. பரந்தாமனும் தாராபுரத்தில் வழக்கறிஞர் எஸ். சுகன்யாவும் போட்டியிடுவதாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள்

09 Sep 2026 - 6:49 PM

லெண்டோர் வட்டாரத்தில் அமைந்துள்ள தாகூர் காட்டுப்பகுதி.

தாகூர் காட்டை இயற்கை வனப்பகுதியாக்கும் திட்டம் ஏதுமில்லை: சீ ஹொங் டாட்

09 Sep 2026 - 6:24 PM

 விஜய் மல்லையா.

இந்தியா திரும்புவதைத் திட்டமிட்டே தவிர்க்கவில்லை: விஜய் மல்லையா

09 Sep 2026 - 6:13 PM

திரு திருப்பதி வெங்கடசாமி.

கடன் சுழலில் தமிழகம்: கணக்குத் தணிக்கைத்துறை எச்சரிக்கை

09 Sep 2026 - 6:12 PM

கோ தனது குற்றங்களின் மூலம் நேரடியாக லாபம் அடையவில்லை என்றாலும், சுயநலம், தனிப்பட்ட ஆதாயத்தின் தூண்டுதலால் அவர் செயல்பட்டதாகக் கூறி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

கோ,1988ஆம் ஆண்டு யூரோஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.

நிறுவனம் முக்கியமாக சொகுசுக் கார்களை விநியோகித்து, விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவைகளையும் வழங்கி வருகிறது.

அந்நிறுவனம் சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தோனேசியாவில் லம்போர்கினி கார்களின் அதிகாரப்பூர்வ விற்பனையாளராக உள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
நிதி மோசடிவர்த்தகம்பங்குச் சந்தை

தொடர்புடைய செய்திகள்