உட்லண்ட்சில் உள்ள காஸ்வே பாயிண்ட் சில்லறை வணிக வளாகத்தின் உரிமையாளரான ஃபிரேசர்ஸ் சென்டர்பாயிண்ட் டிரஸ்ட் (எஃப்சிடி) அந்த வளாகத்தில் உள்ள கடைக்காரர்களிடம், வரவிருக்கும் ஜோகூர் பாரு-சிங்கப்பூர் ஆர்டிஎஸ் ரயில் இணைப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, மக்கள் மலேசியாவின் ஜோகூர் பாருவிற்குச் சென்று செலவு செய்வது அதிகரிக்கும் என்ற சந்தைக் கவலைகளைப் பற்றி வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 16) அன்று வெளிப்படுத்தியது.
ஜனவரி 23 அன்று நிறுவனத்தின் வருடாந்தர பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்னதாக, வணிக வளாகத்தின் கடைக்காரர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த எஃப்சிடி, “இந்த விஷயத்தை விரிவாக மதிப்பாய்வு செய்துள்ளோம். தற்போதைய சந்தைப் போக்குகள் மற்றும் தாக்கங்களை மதிப்பிடுவதற்கு சுயேச்சை சந்தை ஆய்வுகள், வாடிக்கையாளர் கணக்கெடுப்புகளை நடத்த சந்தை ஆலோசனை நிறுவனமான சிபிஆர்இ (CBRE) நிறுவனத்தையும் ஈடுபடுத்தியுள்ளோம்,” என்று கூறியது.
“சிங்கப்பூரில் வடக்குப் பகுதியில் வரவிருக்கும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள், ஜோகூர் பாருவில் எல்லை தாண்டிய சில்லறை விற்பனைச் செலவினங்களில் ஏற்படும் அதிகரிப்பை விட அதிகமாக இருக்கும் என்று எஃப்சிடி நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது,” என்று அது கூறியது.
சிங்கப்பூரின் உட்லண்ட்ஸ் நார்த் எம்ஆர்டி நிலையத்தை ஜோகூர் பாருவில் உள்ள புக்கிட் சாகர் நிலையத்துடன் ஐந்து நிமிடப் பயண நேரத்தில் இணைக்க ஆர்டிஎஸ் இணைப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு டிசம்பரில் சேவைகள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு முனைகளிலும் இணைக்கப்பட்ட குடிநுழைவு வசதிகள் இருப்பதால், பயணிகள் இரு நாடுகளின் குடிநுழைவை ஒரே நேரத்தில் முடிக்க முடியும்.
எளிதான போக்குவரத்து வசதிகள் காரணமாக, உள்ளூர் கடைத்தொகுதிகளுக்குப் பதிலாக ஜோகூர் பாருவில் தங்கள் பணத்தைச் செலவிட விரும்புவார்கள் என்று கடைக்காரர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
‘சிபிஆர்இ’யின் சில்லறை சொத்துச் சந்தை கண்ணோட்டத்தின்படி, மதிப்பிடப்பட்ட சில்லறை விற்பனைக் கசிவு அதன் தற்போதைய நிலையான சுமார் 4 விழுக்காட்டிலிருந்து 2032ஆம் ஆண்டுக்குள் சுமார் 5 விழுக்காடாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிங்கப்பூரின் வடக்குப் பகுதியில் 25 முதல் 27 விழுக்காட்டு மக்கள்தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் உட்லண்ட்ஸ் வட்டார மைய மேம்பாட்டை நம்பி, காஸ்வே பாயிண்ட் வணிக வளாகத்தில் பொருள்கள் வாங்குவதை அதிகரிக்க முயற்சிப்பதாக எஃப்சிடி தெரிவித்தது.