உல்லாசக் கப்பலில் தீ; ஊழியர் உயிரிழப்பு

லைபீரியாவில் பதிவான ‘வொர்ல்டு லெகசி’ கப்பலில் அதிகாலை 4 மணி அளவில் தீச்சம்பவம் ஏற்பட்டதாக கடல்துறை, துறைமுக ஆணையம் கூறியது. - படம்: வொர்ல்டு லெகசி பை வொர்ல்டு க்ரூசஸ்/ஃபேஸ்புக்

சிங்கப்பூருக்கு வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 20) வந்துகொண்டிருந்த உல்லாசக் கப்பல் ஒன்றில் தீ மூண்டதைத் தொடர்ந்து, ஊழியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.

கப்பலில் இருந்த 224 பயணிகளில், 185 பேர் சிங்கப்பூரர்கள் என்று சிங்கப்பூர் கடல்துறை, துறைமுக ஆணையம் காலை 8.40 மணி அளவில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியது.

கடல்துறை, துறைமுக ஆணையத்தின் சுற்றுக்காவல் படகு, கடலோரக் காவல் படை, சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படையின் கடல்துறைப் பிரிவு, ராஃபிள்ஸ் நங்கூரமிடும் பகுதியில் (Raffles Reserved Anchorage) நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்தக் கப்பலைக் கவனித்துவருகின்றன.

லைபீரியாவில் பதிவான ‘வொர்ல்டு லெகசி’ எனும் அந்த உல்லாசக் கப்பலில் அதிகாலை 4 மணி அளவில் தீச்சம்பவம் ஏற்பட்டதாக கடல்துறை, துறைமுக ஆணையம் கூறியது.

சிறிது நேரத்திலேயே தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாக ஆணையம் தெரிவித்தது. கப்பலில் 388 ஊழியர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் யாரும் சிங்கப்பூரர்கள் அல்லர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

மற்ற ஊழியர்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் காயம் ஏற்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை என்று ஆணையம் கூறியது.

‘வொர்ல்டு க்ரூசஸ்’ நிறுவனத்துக்கான உள்ளூர் வர்த்தக மேம்பாட்டை நிர்வகிக்கும் சிங்கப்பூரில் தளம் கொண்டுள்ள ‘டிராகன் க்ரூசஸ்’ பயண முகவை, அதிகாரிகளுடன் முழுமையாக ஒத்துழைப்பதாகக் கூறியுள்ளது.

“பயணிகள், ஊழியர்களின் பாதுகாப்பே நமது முன்னணி முன்னுரிமை,” என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கேட்ட கேள்விக்குப் பதிலளிக்கையில் ஆணையத்தின் பேச்சாளர் ஒருவர் கூறினார்.

தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றதும் வழங்கப்படும் என்று ஆணையம் தெரிவித்தது.

