லிட்டில் இந்தியா உணவகத்தில் தீ

கடைவீட்டின் பின்புறம் உள்ள புகைப்போக்கி (Chimney) தீப்பற்றி எரிகிறது. - படம்: முஹைசின் முன்ஷி
ரோவெல் ரோட்டிலுள்ள (Rowell Road) உணவகம் ஒன்றில் வியாழக்கிழமை பிற்பகலில் தீ மூண்டதாகத் தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

1ஏ ரோவெல் ரோட்டிலுள்ள ‘கானா பாஸ்மதி’ (Khana Basmati) உணவகத்தில் இந்தச் சம்பவம் நேர்ந்ததாகச் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள படங்கள் காட்டுகின்றன.

கடையிலிருந்து வெளியேறும் புகை தெருவில் பரவுவதை, ஃபேஸ்புக் பயனீட்டாளர் முஹைசின் முன்ஷி வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 1 மணியளவில் வெளியிட்ட நேரலைக் காணொளி காட்டுகிறது.

கடைவீட்டின் பின்புறம் உள்ள புகைப்போக்கி (Chimney) தீப்பற்றி எரிந்துகொண்டிருந்தபோது, பொருள்களை கையில் தூக்கிக்கொண்டு சில ஊழியர்கள் வெளியே வருவதையும், சீருடை அணிந்த அதிகாரிகள் சிலர் தீயணைப்பான்களுடன் கடைக்குள் நுழைவதையும் காணொளியில் காண முடிந்தது.

மதிய உணவு உண்பதற்காகப் பிற்பகல் 1 மணியளவில் ரோவெல் ரோட்டின் வழியாகச் சென்றுகொண்டிருந்த முஹைசின் முன்ஷி, அந்த இருமாடிக் கடைவீடு தீப்பற்றி எரிவதைக் கண்டதாகத் தமிழ் முரசிடம் கூறினார்.

ஃபேஸ்புக் நேரலைக் காணொளி வழியாகத் திரு முன்ஷி, சம்பவ இடத்தில் நடந்தவற்றை வங்காள மொழியில் விவரித்தார்.

கட்டுமான ஊழியராகப் பணியாற்றும் பங்ளாதேஷ் நாட்டவரான 40 வயது திரு முன்ஷி, தாம் அங்குச் சென்று கிட்டத்தட்ட 10 நிமிடங்களில் மழை தூறத் தொடங்கியதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

எவரும் காயமடைந்ததைக் காணவில்லை எனத் திரு முன்ஷி கூறினார்.

“தீயணைப்பாளர்கள் விரைந்து வந்தனர். சம்பவ இடத்தைச் சுற்றி அதிகாரிகள் தடுப்புகளை வைத்துள்ளனர்,” என்று அவர் கூறினார்.

இச்சம்பவம் தொடர்பில் தமிழ் முரசு, சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படையிடம் தகவல் கேட்டுள்ளது.

