தண்ணீருக்குப் பிறகு சிங்கப்பூரின் அடுத்த பெரிய சவாலாக எரிசக்தி மீள்தன்மை உள்ளது. மேலும் அதைத் தீர்ப்பதற்கு நிலையான எரிசக்தி உற்பத்தி, தேவை மேலாண்மை ஆகிய இரண்டும் தேவைப்படும் என்று தற்காப்பு அமைச்சர் சான் சுன் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 30) அன்று செம்பவாங் ஆகாயப்படைத் தளத்தின் புதிய சூரிய சக்தி பண்ணையைத் தொடங்கி வைத்த திரு சான், “இந்தத் திட்டம் சிங்கப்பூரின் எரிசக்தி மீள்தன்மையை வலுப்படுத்துவதற்கான பெரிய தேசிய இயக்கத்தின் ஒரு பகுதி. பாய லேபார் அல்லது சாங்கி போன்ற பிற ஆகாயப்படைத் தளங்களிலும் இது மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படலாம்,” என்றும் கூறினார்.
இந்தப் புதிய சூரிய சக்தி பண்ணையால் 2026ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 18 மெகாவாட் உச்ச (MWp) மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும். இது ஆண்டுதோறும் 4,700 நான்கு அறைகள் கொண்ட வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) அடுக்குமாடி வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்குவதற்குச் சமம். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் $1.9 மில்லியன் செலவு மிச்சமாகும்.
இது நிறைவடைந்ததன் மூலம், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 50 MWp மின்சாரத்தை அடைவதற்கான 2021 இலக்கை அடைந்துள்ளதாகவும், இதன் மூலம் சிங்கப்பூர் பசுமைத் திட்டம் 2030ன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலைத்தன்மை இலக்குகளுக்குப் பங்களிப்பதாகவும் தற்காப்பு அமைச்சு தெரிவித்தது.
2027ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் சுமார் 68 மெகாவாட் சூரிய சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் நோக்கில், மற்ற ஆயுதப்படை முகாம்கள் மற்றும் தளங்களில் சூரிய சக்தி தகடுகளை நிறுவுவதைத் தொடரத் திட்டமிட்டுள்ளதாக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
புதுப்பிக்கத்தக்கவை ஒருபோதும் சிங்கப்பூரின் எரிசக்தி ஆதாரங்களில் பெரும்பகுதியை உருவாக்காது என்றாலும், சிங்கப்பூர் அதன் எரிசக்தி கலவை எண்ணிக்கையைப் பல்வகைப்படுத்தவும் வலுப்படுத்தவும் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் திரு சான் தனது உரையில் சுட்டினார்.
“ஆனால், அரசாங்கம் அதிக முயற்சி எடுக்கும் நிலையான ஆற்றலை உருவாக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படை அதன் மின்சாரப் பயனீட்டையும் கவனமாக நிர்வகிக்க வேண்டும்.
“சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படையின் பெரும்பாலான அமைப்புகள் தொழில்நுட்ப ரீதியாகச் சார்ந்து இருக்கும் என்று அதற்கு ஆற்றல் தேவைப்படும் என்பதால் இது சாத்தியப்படும்,” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
“வீரர்களுக்கான புதிய பணி-ஓய்வு சுழற்சிகளையும், வெவ்வேறு சூழல்களில் செயல்பட அவர்களைப் பழக்கப்படுத்துவதற்கான புதிய வழிகளையும் சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படை உருவாக்க வேண்டும்,” என்று திரு சான் விளக்கினார்.