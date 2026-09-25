Home
quick-news-icon

குற்றங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட செம்ப்கார்ப் மரின் முன்னாள் தலைவர்

குற்றங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட செம்ப்கார்ப் மரின் முன்னாள் தலைவர்

படம்: சாவ்பாவ்

25 Sep 2026 - 1:26 pm

2 mins read

செம்ப்கார்ப் மரின் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான வோங் வெங் சன், ஜூரோங் ‌ஷிப்யார்ட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் மூத்த பொது மேலாளர் லீ ஃபூக் காங் இருவரும் அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தலைமைச் சட்ட அதிகாரி அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரேசிலில் உள்ள செம்ப்கார்ப் மரின் நிறுவனத்தின் வர்த்தகம் தொடர்பில் எழுந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை வோங்கும் லீயும் எதிர்கொண்டிருந்தனர்.

வழக்கு தொடர்பில் அவர்கள் இருவருக்கும் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுக்க அரசாங்கத் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் முடிவெடுத்ததை அடுத்து அவர்கள்மீதான குற்றச்சாட்டுகள் கைவிடப்பட்டன.

கையூட்டு விவகாரத்தின் தொடர்பில் பிரேசிலிய முகவரான கிலெர்மி எஸ்தேவீஸ் டீ ஜேசுஸ்மீது பிரேசிலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட குற்றவியல் விசாரணை ரத்துசெய்யப்பட்டதும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டது.

வழக்கறிஞர்களின் விண்ணப்பங்களை அடுத்து அரசாங்க நீதிமன்றங்கள் வோங், லீ இருவரையும் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து விடுவித்தனர்.

சிங்கப்பூரின் லஞ்ச ஊழல் புலனாய்வுப் பிரிவு இம்மாதம் 21ஆம் தேதி வோங்கிற்கும் லீக்குமான கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்தன.

லஞ்ச ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வோங், ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டார். நீதிக்குத் தடையாக இருந்த மேலும் ஒரு குற்றச்சாட்டு அவர்மீது சுமத்தப்பட்டிருந்தது. வழக்குத் தொடர்பில் லீ மீதும் அதே ஐந்து குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருந்தன.

செம்ப்கார்ப் மரின் நிறுவனத்தில் 30 ஆண்டுகளுக்குமேல் பணியாற்றிய வோங், திட்டப் பொறியாளர் பதவியிலிருந்து தலைவராக, தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக உயர்வு பெற்றார். அவர் குற்றச் செயலில் ஈடுபடவில்லை என்று தொடர்ந்து கூறிவந்தார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
‘டாக்ஸ் சிங்கப்பூர்’ என்ற ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வியட்னாமிய மொழியில் நாய் இறைச்சியின் பல்வேறு பாகங்கள் விற்பனைக்கு இருப்பதாக இடம்பெற்றிருந்த விளம்பரப் பக்கம். தற்போது அப்படம் அடங்கிய பதிவு நீக்கப்பட்டுவிட்டது.

நாய் இறைச்சி சட்டவிரோத விற்பனை: உணவு அமைப்பு விசாரணை

25 Sep 2026 - 12:38 PM

அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் (வலமிருந்து இரண்டாமவர்), தலைமகள் மெலனியா டிரம்ப் (வலக்கோடி), சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங் (இடமிருந்து இரண்டாமவர்), அவரின் துணைவியார் பெங் லியுவான் (இடக்கோடி) நால்வரும் வா‌ஷிங்டனில் வெள்ளை மாளிகையில் வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 24) இரவு விருந்தின்போது சந்தித்தனர்.

அமெரிக்க-சீன உறவைப் பாராட்டினார் டிரம்ப்

25 Sep 2026 - 10:08 AM

நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையின்படி, ‘ஸ்ரீசான் எக்ஸ்பிரஸ்’ நிறுவனம் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் தனது ஆறு ஊழியர்களுக்குச் சேமநிதிப் பங்களிப்பைச் செலுத்தத் தவறியிருந்தது.

செலுத்தப்படாத மத்திய சேமநிதி பங்களிப்பு; ஸ்ரீசான் மீது குற்றச்சாட்டு

24 Sep 2026 - 7:22 PM

செப்டம்பர் 26, 27ஆம் தேதிகளில் ‘மொழிபெயர்ப்பு நாள் சிங்கப்பூர்’ நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது

பன்மொழித்தன்மையை ஆராயும் ‘மொழிபெயர்ப்பு நாள்’

25 Sep 2026 - 6:30 AM

2009ஆம் ஆண்டுக்கும் 2014ஆம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் செய்யப்பட்ட பணப் பரிமாற்றங்கள் தொடர்பான ஐந்து குற்றச்சாட்டுகள் வோங்மீது சுமத்தப்பட்டன.

பிரேசிலிய அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள், அரசுக்குச் சொந்தமான பெட்ரோபிராஸ் எண்ணெய் நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளுக்கு வழங்குவதற்காக திட்டமிடப்பட்ட தொகைகளும் அதில் அடங்கும்.

குறிப்புச் சொற்கள்
செம்ப்கார்ப்தலைவர்குற்றம்விடுவிப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்