‘போலி ஊழியர்கள்’ தொடர்பான வேலைவாய்ப்புக் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட சந்தேகத்தின் பேரில் மனிதவள அமைச்சு நான்கு பேரைக் கைது செய்துள்ளது
கட்டுமானத் துறையைச் சேர்ந்த இரண்டு நிறுவன இயக்குநர்களும் இரண்டு ஊழியர்களுமான இந்த நால்வரும், தவறான தகவல்களை அளித்தது, வேலைவாய்ப்புத் தொடர்பான கையூட்டுகளைப் பெற்றது போன்ற சந்தேகத்திற்குரிய குற்றங்களுக்காக விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாக மனிதவள அமைச்சு வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 4) வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
நிறுவன இயக்குநர்கள் தங்களிடம் வேலை செய்யாத சிங்கப்பூரர்களுக்கு, அதாவது ‘போலித் தொழிலாளர்களுக்கு’ மோசடியான முறையில் மத்திய சேமநிதிப் பங்களிப்புகளைச் செலுத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு செய்வதன் மூலம், அவர்கள் தங்கள் நிறுவனங்களின் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டைச் செயற்கையாக அதிகரித்து, அதன் பின்னர் அதிக வெளிநாட்டு ஊழியர்களை நாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடிவதாக மனிதவள அமைச்சு கூறியது.
மேலும் 21 பேர் இந்த விசாரணைக்கு உதவி வருவதாகவும் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
வேலை அனுமதி அட்டை விண்ணப்பங்களில் தவறான தகவல்களை அளிப்பது 20,000 வெள்ளி வரை அபராதம், இரண்டு ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை அல்லது இவை இரண்டும் விதிக்கப்படக்கூடிய குற்றமாகும்.
குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்படுபவர்கள் வெளிநாட்டு ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதிலிருந்தும் தடை செய்யப்படலாம்.
வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் ஒதுக்கீட்டை அதிகரிப்பதற்காக மோசடியான மத்திய சேமநிதிப் பங்களிப்புகளுக்கு தங்கள் விவரங்களை வழங்கி நிறுவனங்களுடன் மோசடியில் ஈடுபடுபவர்கள் மீதும் வழக்குத் தொடரப்பட்டு, அவர்களுக்கும் அதே அளவிலான தண்டனை வழங்கப்படலாம்.
வேலைவாய்ப்புத் தொடர்பான கையூட்டுகளைப் பெறும் குற்றத்திற்காக 30,000 வெள்ளி வரை அபராதம், இரண்டு ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.
பொதுமக்கள் தாங்கள் வேலை செய்யாத நிறுவனங்களிடமிருந்து CPF பங்களிப்புகளைப் பெற வேண்டாம் என்று மனிதவள அமைச்சு நினைவூட்டுகிறது. அவ்வாறு செய்தால், தவறான தகவல்களை அளிக்கும் குற்றங்களுக்கு உடந்தையாக இருந்த குற்றவாளிகளாக அவர்கள் கருதப்படலாம்.
இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரம் தெரிந்தவர்கள், மனிதவள அமைச்சின் மின்-சேவையில் உள்ள ‘விதிமீறலைப் புகாரளிக்கவும்’ என்பதன் கீழ் தகவல் வழங்கும்படி அமைச்சு கேட்டுக்கொண்டது.