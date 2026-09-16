தேசியத் தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் (என்டியுசி) அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் அனைவரும், இனி ஒவ்வொரு மாதமும் செந்தோசா தீவுக்கு இரண்டு முறை இலவசமாகச் சென்று வருவதற்குரிய வாய்ப்பைப் பெறலாம்.
இந்தச் செய்தியைத் தேசியத் தொழிற்சங்க காங்கிரசின் உதவித் தலைமைச் செயலாளர் மெல்வின் யோங், புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 16) தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தார்.
“தேசியத் தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளின் மதிப்பை மேலும் அதிகரிக்கும் நோக்கில் நாங்கள் எடுத்து வரும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகவே இந்தப் புதிய சலுகை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
“தொழிலாளர்களும் அவர்களின் குடும்பத்தினரும் ஒன்றாக இணைந்து பல நல்ல அனுபவங்களைப் பெற்று மகிழ நாங்கள் உதவி செய்கிறோம்,” என்றும் ராடின் மாஸ் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திரு யோங் பெருமையுடன் தெரிவித்தார்.
இந்தச் சிறப்பு சலுகையை அனுபவிப்பதற்கு, தேசியத் தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாகச் ‘MySentosa’ செயலில் உள்ள செந்தோசா ‘ஐலண்டர்’ உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
தேசியத் தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர் கணக்கை, மைசெந்தோசா செயலி வழியாகத் தங்களின் ஐலண்டர் கணக்குடன் எளிதாக இணைத்துக் கொள்ள முடியும்.
அவ்வாறு இணைத்த பிறகு, ஒவ்வோர் உறுப்பினரும் ஒரு மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு இலவசத் தீவு நுழைவு மின்பற்றுச்சீட்டுகளைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
இந்தப் பற்றுச்சீட்டுகளை வார இறுதி நாள்கள் மற்றும் பொது விடுமுறை நாள்கள் உட்பட எந்த நாளிலும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.