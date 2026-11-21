செந்தோசா கம்பிவண்டிச் சேவையை நவம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் வரும் டிசம்பர் 20ஆம் தேதி வரை காலை வேளையில் கட்டணமின்றிப் பயன்படுத்தலாம்.
இந்தக் காலகட்டத்தில் தினமும் காலை 8.45 மணியிலிருந்து 11 மணி வரை கம்பிவண்டிச் சேவையைப் பயன்படுத்தக் கட்டணம் தேவையில்லை. இந்தச் சலுகையின்படி கம்பிவண்டி நுழைவுச்சீட்டுகளை வாங்கத் தேவையில்லை.
செந்தோசாவின் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் இந்தச் சலுகையைப் பற்றி வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 20) அறிவிக்கப்பட்டது. சலுகை வழங்கப்படும் காலை வேளையில் வருகையாளர்கள் செந்தோசா லைன் கம்பிவண்டிப் பாதையில் உள்ள சென்சரிஸ்கேப், இம்பியா லுக்கவுட், சிலாசோ பாயின்ட் ஆகிய நிலையங்களில் கட்டணமின்றி கம்பிவண்டியில் ஏறிக்கொள்ளலாம்.
அந்நிலையங்கள்வழி வருகையாளர்கள் ரிசோர்ட்ஸ் வோர்ல்ட் செந்தோசா, ஸ்கைஹீலிக்ஸ் செந்தோசா திறந்தவெளி ஆகாய சபாரி, ஸ்கைலைன் லூஜ் சிங்கப்பூரின் கார்ட்டிங் வாகனத் தடங்கள், சிலோசோ கடற்கரை, ஷங்ரிலா ரசா செந்தோசா ஹோட்டல் ஆகியவற்றுக்குப் போகலாம். அதேவேளை, மவுன்ட் ஃபேர் பீக் மற்றும் ஹார்பர்ஃபிரன்ட் சென்டரைச் செந்தோசாவுடன் இணைக்கும் மவுன்ட் ஃபேபர் லைன் பாதையில் கம்பிவண்டிச் சேவையைப் பயன்படுத்தக் கட்டணம் செலுத்தவேண்டியிருக்கும்.
சிங்கப்பூர் கம்பிவண்டிக் கட்டமைப்பு 1974ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. அதை இதுவரை 60 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயணிகள் பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர்.