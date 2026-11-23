சிங்கப்பூரின் உயிரோவியத் திரைப்படமான ‘த வயலினிஸ்ட்’ 63வது கோல்டன் ஹோர்ஸ் விருதுகளில் இரண்டு விருதுகளைத் தட்டிச் சென்றுள்ளது.
ஆகச் சிறந்த உயிரோவியத் திரைப்படம், ஆகச் சிறந்த மாற்றியமைக்கப்பட்ட திரைக்கதை ஆகிய விருதுகளை வென்றுள்ளது ‘த வயலினிஸ்ட்’.
ஆகச் சிறந்த திரைப்படப் பின்னணி இசை விருதுக்கும் அப்படம் முன்மொழியப்பட்டது. ஆனால், அவ்விருதை மற்றொரு சிங்கப்பூர்த் திரைப்படமான, ஏன்டனி சென்னின் ‘வீ ஆர் ஆல் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்’ வென்றது.
சிங்கப்பூர் எழுத்தாளரும் இயக்குநருமான எர்வின் ஹான் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளாக ‘த வயலினிஸ்ட்’ படத்திற்கானபணிகளை மேற்கொண்டார். வயலின் கலைஞர்களாக உருவெடுக்கவேண்டும் என்ற கனவைக் கொண்ட, இளம் பிள்ளைப் பருவத்திலிருந்தே நண்பர்களாக இருக்கும் இருவரின் வாழ்க்கை எப்படி போர், ஜப்பானியர் ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்றால் சீர்குலைந்துபோனது என்பதைச் சித்திரிக்கிறது ‘த வயலினிஸ்ட்’.
சிங்கப்பூர் சுதந்திரமடைந்து 50 ஆண்டுகள் நிறைவு 2015ஆம் ஆண்டு அனுசரிக்கப்பட்டது. அதையொட்டித் தயாரிக்கப்பட்ட ‘த வயலின்’ எனும் குறும்படத்திலிருந்து ‘த வயலினிஸ்ட்’ தழுவப்பட்டது.
‘த வயலினிஸ்ட்’, சிங்கப்பூருக்கான ‘காதல் கடிதம்’ என்று ஆகச் சிறந்த மாற்றியமைக்கப்பட்ட திரைக்கதை விருதைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது, ஜோர்டன் கேத்தரின் சீயுடன் சேர்ந்து படத்துக்கான கதையை எழுதிய ஹான் வருணித்தார்.
சிறந்த திரைக்கதைப் பெற்று சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு ஹான், தைப்பே இசை நிலையத்தில் நடந்த விருது நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் மேடைக்குச் சென்று ஆகச் சிறந்த உயிரரோவியத் திரைப்படத்துக்கான விருதையும் பெற்றுக்கொண்டார். படத்தைத் தயாரிக்கத் தன்னுடன் இணைந்து பணியாற்றியோர், முதலீட்டாளர்கள், இசையமைப்பாளர்களான சிங்கப்பூரின் ரிக்கி ஹோ மற்றும் ஸ்பெயினின் இசாபெல் லட்டோரெ ஆகியோருக்கு ஹான் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டார். ரிக்கி ஹோவும் இசாபெல் லட்டோரெயும் ஆகச் சிறந்த திரைப்படப் பின்னணி இசை விருதுக்காக முன்மொழியப்பட்டனர்.
“உங்களின் இசை இல்லாமல் ‘த வயலினிஸ்ட்’ இருக்காது,” என்று படத்தின் இசையமைப்பாளர்களைப் பாராட்டினார் 51 வயது ஹான்.
‘த வயலினிஸ்ட்’ கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற அனெக்கி அனைத்துலக உயிரோவியத் திரைப்பட விழாவில் ஆக உயரிய விருதையும் பெற்றிருந்தது. அந்நிகழ்ச்சியில் அதன் இசை, பாடல்களுக்கான விருதையும் தட்டிச் சென்றது.