Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

சிங்கப்பூர்க் குடும்பங்களுக்கு அதிக ஆதரவு

சிங்கப்பூர்க் குடும்பங்களுக்கு அதிக ஆதரவு

1 mins read
2d70ebdb-05ef-45bb-873d-135766ba8eb8
தம் மகள் ஐஸ்லே டோரே, 3, மனைவி சுமிதா குணலிங்கம், 44, உடன் திரு ஜஸ்டின் டோரே, 51. -  படம்: எஸ் பி எச்

சிங்கப்பூர்க் குடும்பங்களுக்கு அதிக ஆதரவும் உறுதியும் வழங்கப்படும் என பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் தெரிவித்துள்ளார்.

“நமது குடும்பங்கள் நமது சமுதாயத்தின் தூண்கள். கடந்த ஆண்டுகளில் ‘முன்னேறும் சிங்கப்பூர்’ திட்டத்தின்மூலம் சிங்கப்பூரர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் ஆதரவளிக்க நாம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை உருவாக்கிவருகிறோம்.” என்றார் பிரதமர்.

பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்களுடன் உடற்குறையுள்ளோருக்கும் இந்த மாற்றங்கள் உதவியுள்ளன. 

வீவக குடியிருப்புப் பேட்டைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன்மூலம் பொது வீடுகள் கட்டுப்படியான விலையில் இருப்பதையும் அரசாங்கம் உறுதிசெய்கிறது. 

தகுதிபெற்ற சிங்கப்பூரர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் $200 முதல் $400 வரையிலான வாழ்க்கைச் செலவின சிறப்புத் தொகை ரொக்கமாக வழங்கப்படும். 

மேலும், சிங்கப்பூரர்க் குடும்பங்கள் $500 சிடிசி பற்றுச்சீட்டுகளையும் பெறவிருக்கின்றன. 

தகுதி பெற்ற வீவக வீட்டில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் $570 வரை யு-சேவ் தள்ளுபடியையும் பெறவிருக்கின்றனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
Budget 2026பட்ஜெட் 2026குடும்பம்

தொடர்புடைய செய்திகள்