சிங்கப்பூர் முழுவதும் மக்கள் வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 15) என்95 முகக்கவசங்களைப் பெறுவதற்காக சமூக மன்றங்களுக்குத் திரண்டு வந்தனர். வியாழக்கிழமை அதிகாலை தீவின் பல பகுதிகளில் பெய்த மழை, நிலவிய புகைமூட்டத்திலிருந்து பெரிய அளவில் நிவாரணம் அளிக்கவில்லை.
இதற்கு மாறாக, சமூக மன்றங்கள், குடியிருப்பாளர் குழுக்கள், குடியிருப்பாளர் கட்டமைப்பு மையங்களில் அமைக்கப்பட்டிருந்த, குளிரூட்டப்பட்ட புகைமூட்டத் தங்குமிடங்களுக்கு மக்கள் வருகை குறைவாகவே இருந்தது.
அக்டோபர் 14ஆம் தேதி, புகைமூட்டத்திற்கு முக்கிய காரணமான பிஎம்2.5 துகள்களின் அளவு நாட்டின் பல பகுதிகளில் 200க்கும் மேல் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, தகுதியுடைய சிங்கப்பூரர்களுக்கு முகக்கவசங்களை விநியோகிப்பதையும், புகைமூட்டத் தங்குமிடங்களைத் திறப்பதையும் மக்கள் கழகம் அறிவித்திருந்தது.
அக்டோபர் 15ஆம் தேதி மாலை 5 மணி நிலவரப்படி, சிங்கப்பூர் முழுவதும் பிஎஸ்ஐ அளவு ஆரோக்கியமற்ற நிலையை எட்டியிருந்தது. மேற்குப் பகுதியில் 188 ஆகவும் மத்தியப் பகுதியில் 186 ஆகவும் பதிவாகி இருந்தது.
பிஎம்2.5 அளவு அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அதிக அளவிலான பிரிவில் (151 முதல் 250 வரை) இருந்தன. மத்தியப் பகுதியில் 205, மேற்குப் பகுதியில் 155, கிழக்குப் பகுதியில் 161, தெற்குப் பகுதியில் 157 எனப் பதிவாகின.
பொங்கோல் 21 சமூக மன்றத்தில், அதன் பல்நோக்கு மண்டபத்தில் காலை 10 மணிக்கு முகக்கவசங்களை வழங்கும் பணி தொடங்கியது. சுமார் 20 பேர் முகக்கவசங்களைப் பெறுவதற்காக வரிசையில் காத்திருந்தனர். முதியவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், சிறு குழந்தைகள், உடல்நலக் குறைபாடுள்ளவர்கள் உள்ளிட்ட, முகக்கவசங்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள், தலா இரண்டு முகக்கவசங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஜூரோங் ஸ்பிரிங் சமூக மன்றத்தில், காலை 10.20 மணிக்கு சுமார் 15 பேர் முகக்கவசங்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக வரிசையில் நின்றுகொண்டிருந்தனர்.
காலாங் சமூக மன்றம், செங்காங் சமூக மன்றம் உள்ளிட்ட பிற என்95 முகக்கவச விநியோக இடங்களிலும் சிறிய அளவிலான மக்கள் கூட்டத்தைக் காண முடிந்தது.
நாட்டின் சில பகுதிகளில் பிஎம்2.5 அளவுகள் மிக அதிக நிலையை (250க்கு மேல்) எட்டியுள்ளதைக் கருத்தில் கொண்டு, முகக்கவசங்களை விநியோகிக்கத் தொடங்கப்போவதாக தேசிய சுற்றுப்புற அமைப்பு அக்டோபர் 14ஆம் தேதி தெரிவித்தது.
முகக்கவசங்களைப் போலன்றி, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சமூக மன்றங்கள், குடியிருப்பாளர் குழு மையங்கள் போன்ற இடங்களில் அமைக்கப்பட்ட, புகைமூட்டத்தின்போது தங்குவதற்கான பொது இடங்கள், சிங்கப்பூர் மக்களிடையே அவ்வளவு பிரபலமாக இல்லை என்று தோன்றுகிறது.