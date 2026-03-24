ஈரானுடனான அமெரிக்க-இஸ்ரேல் போர், எண்ணெய் விநியோகத்திற்கு இன்றியமையாத ஒரு நீர்வழியை மூடியுள்ளதால், உலகளாவிய எரிசக்திச் சந்தைகளில் பெரும் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் தொடர் விளைவுகளைச் சிங்கப்பூர் ஏற்கெனவே உணரத் தொடங்கியுள்ளது.
தரை, கடல், வான்வழிப் போக்குவரத்து என அனைத்து மட்டங்களிலும் எரிபொருள் விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளன. பெட்ரோல் விலைகள் 2022 உக்ரேன் நெருக்கடியின்போது காணப்பட்ட உச்ச விலைகளையும் விஞ்சியுள்ளன.
இந்த அழுத்தத்தின் பெரும்பகுதி, உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய்யில் சுமார் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கடந்து செல்லும் ஒரு முக்கிய கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதையான ஹோர்முஸ் நீரிணை கிட்டத்தட்ட முழுமையாக மூடப்பட்டிருப்பதிலிருந்து உருவாகிறது.
கடந்த வாரம், எரிசக்தி, அறிவியல், தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் அமைச்சர் டான் சீ லெங், மின்சாரக் கட்டணங்கள் உயரக்கூடும் என்று எச்சரித்ததோடு, வீடுகளில் எரிசக்தியைச் சேமிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
எரிசக்தியைச் சேமிக்கும் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்
குளிரூட்டிகள், குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், சலவை இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட அதிக எரிசக்தியைச் சேமிக்கும் திறன் கொண்ட சாதனங்களுக்கு மாறுமாறு சிங்கப்பூரர்களுக்கு டாக்டர் டான் அழைப்பு விடுத்தார்.
சிங்கப்பூரர்கள் இரண்டு ‘டிக்’ கொண்ட குளிர்சாதனப் பெட்டியிலிருந்து நான்கு ‘டிக்’ கொண்ட குளிர்சாதனப் பெட்டிக்கு மாறினால், ஆண்டுக்குச் சுமார் $59 சேமிக்க முடியும் என்று தேசிய சுற்றுப்புற வாரியத்தின் இணையத்தளம் கூறுகிறது.
கலப்பின குளிரூட்டலைப் பயன்படுத்தி குளிர்ச்சியாக இருங்கள்
குளிரூட்டியை அதிக வெப்பநிலையில் வைத்து, அதேநேரத்தில் மின்விசிறியையும் இயக்குவதன் மூலம் வீடுகளில் மின்சாரத்தைச் சேமித்துக்கொண்டே வெப்பத்தைத் தணிக்க முடியும்.
‘கலப்பினக் குளிரூட்டல்’ முறை என்று அழைக்கப்படும் இந்த முறையில், மின்விசிறியை இயக்குவது குளிர்ந்த காற்றைச் சீராகப் பரப்ப உதவுகிறது. மேலும், மின்விசிறியானது மேற்பரப்பில் இருந்து சூடான காற்றை வேகமாக வெளியேற்ற உதவுவதால், குளிரூட்டியின் பணிச்சுமையும் ஆற்றல் பயன்பாடும் குறைகிறது.
பயன்பாட்டில் இல்லாதபோது சாதனங்களை அணைத்துவிடவும்
காத்திருப்பு நிலையில் விடப்பட்ட தொலைக்காட்சிகள், இணைய ஒளிபரப்புச் சாதனங்கள், ஒலிபெருக்கிகள், ‘மைக்ரோவேவ் ஓவன்கள்’ போன்ற சாதனங்கள் கணிசமான அளவு மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடும்.
புத்திசாலித்தனமான மாற்று வழிகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
சிறிய பழக்கவழக்க மாற்றங்கள் காலப்போக்கில் சேமிப்பிற்கு வழிவகுக்கும்.
உதாரணமாக, மின்சாரக் காற்றுக் குடுவைக்குப் பதிலாக, தேவைப்படும்போது மட்டும் தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்து அதை ஒரு வெப்பக் குடுவையில் சேமித்து வைப்பதன் மூலம், வீடுகளில் மாதத்திற்கு சுமார் $30 மின்சாரக் கட்டணத்தைச் சேமிக்க முடியும் என்று தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் மதிப்பிடுகிறது.
பாரம்பரிய மின்விளக்குகளை விட ஆரம்பத்தில் விலை அதிகமாக இருந்தாலும், எல்இடி விளக்குகளுக்கு மாறுவது நீண்டகால அடிப்படையில் மிகவும் சிக்கனமானதாக இருக்கும்.