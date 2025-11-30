சிங்கப்பூரின் கடற்படை, இந்தியக் கடற்படையுடனும் தாய்லாந்து கடற்படையுடனும் முத்தரப்பு கடல்சார் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
நவம்பர் 23 முதல் 29 வரை நீடித்த ‘சிட்மெக்ஸ்’ என்ற இந்தப் பயிற்சி, சிங்கப்பூரின் சாங்கி கடற்படைத் தளத்தில் தொடங்கியது.
பயிற்சியில் இணைந்துள்ள கடற்படைகளிடையே புரிந்துணர்வு, குழுப்பணி, தோழமை ஆகியவற்றை வளர்க்கும் வகையில் தொடர்புப் பயிற்சி, கப்பல் செயலாக்கப் பயிற்சி, நேரடி துப்பாக்கிச்சூடு பயிற்சி உள்ளிட்டவை நிகழ்ந்தன.
அதனைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 26 முதல் 29 வரை அனைத்துலகக் கடல் எல்லைக் கோட்டில் சீ ஃபேஸ் (Sea Phase) எனப்படும் புதிய அதிகாரிகளுக்கானப் பயிற்சி நடைபெற்றது. மூன்று நாட்டுக் கடற்படைகளின் கப்பல்களும் விமானங்களும் இணைந்து, சிக்கலான கடல்சார் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டன.
வட்டாரப் பாதுகாப்பு, கடல்சார் ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றுடன் இந்தோ-பசிஃபிக் வட்டார நீர்நிலைகளில் அமைதியையும் நிலைத்தன்மையையும் பாதுகாப்பதற்கான கூட்டுக் கடப்பாட்டை இந்தப் பயிற்சி வலியுறுத்துகிறது.
பின்னர், சிட்மெக்ஸ்-25ன் நிறைவு விழா நவம்பர் 29ல் புக்கெட்டில் உள்ள ‘ஆர்எஸ்எஸ் டான்ட்லஸ்’ (RSS Dauntless) கப்பலில் நடைபெற்றது.
இந்திய, சிங்கப்பூர் மற்றும் தாய்லாந்து கடற்படைகளிடையே ஏற்பட்ட வெற்றிகரமான கூட்டு முயற்சிகள், பரஸ்பர கற்றல் மற்றும் வலுவூட்டப்பட்ட கடல்சார் பிணைப்புகளை இந்தப் பங்கேற்பு கொண்டாடுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பயிற்சியின் பணிக் குழுத் தளபதியும், ‘ஆர்எஸ்எஸ் டான்ட்லஸ்’ கப்பலின் கட்டளை அதிகாரியுமான லெப்டினன்ட் கர்னல் எர் ஜின் கியாட், இந்த முத்தரப்புப் பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை நிறைவு விழாவின்போது எடுத்துரைத்தார்.
“கடல்சார் சவால்கள் தொடர்ந்து சிக்கலடைந்து வருவதால், ‘சிட்மெக்ஸ்’ போன்ற பயிற்சிகள் இன்றியமையாதவையாக இருக்கின்றன. நாம் எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல்கள் மேன்மேலும் நாடுகடந்தவையாகவும், மாறிக்கொண்டே இருப்பவையாகவும் உள்ளன. எந்தவொரு கடற்படையாலும் இந்த அச்சுறுத்தல்களைத் தனியாக எதிர்கொள்ள முடியாது,” என்று அவர் கூறினார்.
இந்தியா, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையேயான நீண்டகால பாதுகாப்பு உறவுகளை, முதன்முதலில் 2019 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட இந்தப் பயிற்சி மறுவுறுதி செய்ய முனைகிறது.