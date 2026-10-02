சிங்கப்பூர்க் கடற்படை அதன் புதியவகை கண்காணிப்புப் படகுகளில் முதல் படகை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இதற்குமுன் இருந்த கண்காணிப்புப் படகுகளைவிட இரண்டு மடங்கு பெரிதான அவற்றைக் கடல்துறை சார்ந்த பல்வேறு பாதுகாப்புப் பணிகளுக்கு ஏற்பப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
ஃபாஸ்மெர் என்ற ஜெர்மானியக் கப்பல் தயாரிப்பு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் சென்டினல் ரக கடலோரக் கண்காணிப்புப் படகு, அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ஜெர்மனியில் உள்ள பெர்ன் நகரில் வெளியீடு கண்டது.
‘சென்டினல்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள புதிய படகு, சிங்கப்பூரின் கடல் எல்லைகளைப் பாதுகாப்பதிலும் கடல்துறைப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலும் ஈடுபடுத்தப்பட்ட சென்டினல் ரக பாதுகாப்புப் படகுகளுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படும்.
கடலோரப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்படவிருக்கும் நான்கு புதிய படகுகளில் அதுவும் ஒன்று.
ஆளில்லா வானூர்தித் தாக்குதல் தொடர்பான அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ளும் திறன்கொண்ட புதிய படகுகள், சிங்கப்பூர்க் கடற்படையின் கடல்சார் பாதுகாப்பு, மீட்புப் படைப்பிரிவின்கீழ் இயக்கப்படும்.
ஃபேஸ்லெர் கப்பல் பட்டறையில் நடைபெற்ற அறிமுக நிகழ்ச்சியில், தற்காப்பு அமைச்சர் சான் சுன் சிங் கலந்துகொண்டார்.
தற்காலச் சவால்கள் மட்டுமல்லாமல் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடியவற்றுக்கும் தயாராவதன் மூலம் உன்னத நிலையை அடைய சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை உறுதியுடன் இருப்பதைப் புதிய படகுகள் எடுத்துக்காட்டுவதாக அவர் கூறினார்.
சிங்கப்பூருக்கும் ஜெர்மனிக்கும் இருநாட்டுக் கடற்படைகளுக்கும் இடையிலான வலுவான உறவையும் படகுத் திட்டம் பிரதிபலிக்கிறது என்றார் அவர்.
கலக்கம் நிறைந்த காலகட்டங்களில் ஜெர்மனியை ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய பங்காளியாகச் சிங்கப்பூர் பார்க்கிறது என்றும் திரு சான் சுட்டினார்.
புதிய சென்டினல் படகு, சிங்கப்பூருக்குக் கொண்டுவரப்படுமுன் பல்வேறு கடல்சார் சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படும்.
2028ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூருக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் படகு, அதே ஆண்டு சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும்.
எஞ்சிய மூன்று சென்டினல் ரக படகுகளை உருவாக்கும் பணிகள் தொடர்கின்றன என்று தற்காப்பு அமைச்சு தெரிவித்தது.