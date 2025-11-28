சிங்கப்பூரில் இவ்வாண்டு கூடுதலானோர் அதே வேலையில் இருந்திருக்கின்றனர்; அதேவேளை, வேலை மாறியவர்கள் சம்பள உயர்வைப் பெற்றதாக மனிதவள அமைச்சு வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.
பெரும்பாலான துறைகளில் வேலை மாறும் போக்கு சீரானது. 2024ஆம் ஆண்டு அத்தகையோரின் விகிதம் 7.6 விழுக்காடாகப் பதிவானது. இவ்வாண்டு அது 6.2 விழுக்காடாகக் குறைந்தது.
25லிருந்து 29 வயதுக்கு உட்பட்ட, வேலையில் இருக்கும் இளையர்களிடையே புதிய வேலையை நாடும் போக்கு குறைந்தது. பொதுவாக கூடுதல் வயதான ஊழியர்களைவிட இந்த வயதுப் பிரிவினர்தான் அடிக்கடி வேலை மாறுவதுண்டு.
இளம் ஊழியர்கள் பொதுவாக அவ்வப்போது அந்தந்த வாய்ப்புகளைச் சாதகமாக்கிக்கொள்ளும் நோக்குடன் செயல்படுவது வழக்கம்; ஆனால் நிறுவனங்கள் அந்தந்த காலகட்டத்தில் நிலவரத்துக்கு ஏற்ப ஊழியர்களை வேலைக்கு எடுத்துக் கைவிடுவது அவர்களின் போக்கில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக மனிதவள அமைச்சு சுட்டியது.
“நிறுவனங்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது, 2025ல் இளையர்களிடையிலான வேலை மாறும் போக்கைக் குறைக்கக்கூடும்,” என்று மனிதவள அமைச்சு குறிப்பிட்டது.
அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள், சிங்கப்பூரில் ஊழியர்கள் புதிய வாய்ப்புகளையோ தொழில் முன்னேற்றத்தையோ நாடாமல் தாங்கள் இருக்கும் வேலையிலேயே தொடரும் போக்கை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. உலகளவில் காணப்படும் இந்தப் போக்கு, நிலையற்ற பொருளியல் சூழலினால் உருவான ஒன்றாகும்.
எனினும், வேலை மாறிய சிங்கப்பூர்வாசிகளில் சுமார் 60 விழுக்காட்டினர் நல்ல சம்பள உயர்வை அனுபவித்தனர் என்று மனிதவள அமைச்சின் மனிதவள ஆய்வு, புள்ளிவிவரப் பிரிவு இயக்குநர் ஆங் பூன் ஹெங், புதன்கிழமை (நவம்பர் 26) நடந்த செய்தியாளர் கூட்டம் ஒன்றில் தெரிவித்தார்.
பொதுவாக பீஎம்ஈ எனப்படும் நிபுணர்கள், மேலாளர்கள், நிர்வாகிகள் பொறுப்புகளுக்கு மாறுவோர், நிதித் துறை போன்ற அதிக சம்பளம் வழங்கும் துறைகளுக்குச் செல்வோர் ஆகியோரிடையே சம்பள உயர்வு அதிகம் காணப்படுவதாக அவர் விவரித்தார்.
வேலையிலிருந்து விலகுதல், வேலைக்கு எடுத்தல் எண்ணிக்கை 10 ஆண்டு காலத்தில் காணப்படாத அளவு குறைவாக இருப்பதையும் திரு ஆங் சுட்டினார்.