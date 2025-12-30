வார இறுதி மளிகைக் கடைகளுக்குச் செல்வது, உடற்பிடிப்பு நிலையங்களுக்குச் செல்வது போல, எதிர்காலத்தில் மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்காக கடற்பாலம் வழியாகப் பயணம் செய்வது ஒரு சாதாரண வழக்கமாகிவிடும்.
ஜோகூர்-சிங்கப்பூர் சிறப்புப் பொருளியல் மண்டலத்தின் வளர்ச்சியுடன் மலேசிய மாநிலத்தில் மருத்துவத் துறை வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது சிங்கப்பூரிலிருந்து வரும் வர்த்தகங்களின் வருகையைப் புதிய பொருளியல் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
இதில் அதிகமான மருத்துவமனைகள், மருத்துவத் தொழில்நுட்ப வர்த்தகங்கள், பிற மருத்துவச் சேவைகள் ஆகியவை அடங்கும். இது இந்தப் பகுதியின் குறைந்த செலவுகள் மற்றும் வரிச் சலுகைகளை அவை பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றன.
ஜோகூர்-சிங்கப்பூர் சிறப்புப் பொருளியல் மண்டலம் வெற்றிபெற, அதிகரித்த ஒழுங்குமுறை சுதந்திரம் முக்கியமானது. ஏனெனில், இது, ஜோகூர் புத்தாக்க மையமாக மாற உதவும் என்று தாம்சன் மருத்துவக் குழுமத்தின் தலைமை நிர்வாகி டாக்டர் மெல்வின் ஹெங் கூறுகிறார்.
மருத்துவத் துறையில், இது அதிக பரிசோதனை சிகிச்சைகளுக்கு வழிவகுக்கும். ஏனெனில் மற்ற அதிகார வரம்புகளில் அவற்றுக்கான ஒப்புதலைப் பெறுவது சவாலாக இருந்திருக்கும் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
சிங்கப்பூரில் தாம்சன் மருத்துவ மையத்தையும் 37 மருந்தகங்களைக் கொண்ட கட்டமைப்பையும் இயக்கும் தாம்சன் மருத்துவ மையம், அதன் முதல் கட்ட புதிய ஜோகூர் மருத்துவமனையை 2026ல் திறக்கும்.
இது தாம்சன் மருத்துவக் குழுமத்தின் பரந்த ஜோகூர் விரிகுடா ஒருங்கிணைந்த கடற்கரைத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இதில் ஆடம்பரக் குடியிருப்பு, விருந்தோம்பல், வணிக மற்றும் வாழ்க்கைமுறைச் சலுகைகளும் அடங்கும்.
இந்த மேம்பாடு 10.5 ஹெக்டர் பரப்பளவில் உள்ளது. 18 பில்லியன் ரிங்கிட்டுக்கும் (S$5.7 பில்லியன்) திட்டமிடப்பட்ட மொத்த வளர்ச்சி மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது தென்கிழக்கு ஆசியாவின் பிரதான நிலத்தில் மிகவும் விரிவான தனியார் சுகாதாரம், சொத்துச் சந்தை திட்டங்களில் ஒன்றாகும் என்று தாம்சன் மருத்துவக் குழுமம் தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது, ஜோகூரில் உள்ள இரண்டு மருத்துவமனைகள் சிங்கப்பூரின் சுகாதார அமைச்சின் ஒப்புதலுடன் இயங்கி வருகின்றன. அவை ரீஜென்சி நிபுணத்துவ மருத்துவமனை மற்றும் கிளனீகல்ஸ் மெடினி ஜோகூர் மருத்துவமனை.
தனது புதிய மருத்துவமனைக்கு அதிகாரிகளிடமிருந்தும் ஒப்புதல் கிடைக்கும் என்று நம்புவதாக டாக்டர் ஹெங் கூறினார். ஏனெனில், இது சிகிச்சையளிக்கக்கூடிய நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையை விரிவுபடுத்தும் என்றும் தெரிவித்தார்.