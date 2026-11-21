ஜப்பான் தலைநகர் தோக்கியோவின் ஷிபுயா வட்டாரத்தில் சாலையைக் கடப்பதற்குரிய மிகப் பெரிய பகுதியைப் போன்று ஜூ சியாட்டில் ஒன்றை உருவாக்கத் திட்டமிடப்படுகிறது.
அத்தகைய முறை ஜூ சியாட்டில் தற்போது சோதனையிடப்பட்டுவருகிறது. அதனை அவ்வட்டாரக் குடியிருப்பாளர்களும் வர்த்தகர்களும் வரவேற்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
“பொதுவாக இதற்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பதையே ஆரம்பகட்ட அறிகுறிகள் காட்டுகின்றன,” என்று மரீன் பரேட்-பிரேடல் ஹைட்ஸ் குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோ பெய் மிங் தெரிவித்துள்ளார்.
அப்குதியில் பண்டிகைக் காலத்துக்கான ஒளியூட்டு நிகழ்ச்சியில் பேசிய திரு கோ, ஜூ சியாட்-ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோட் சந்திப்பில் சோதிக்கப்பட்டுவரும் முறைக்கு வாகன ஓட்டுநர்களும் குடியிருப்பாளர்களும் பழகிவருவதாகக் கூறினார்.
மூன்று மாதச் சோதனை
நவம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த மூன்று மாதச் சோதனையில் எல்லாத் திசைகளிலும் வாகனங்களுக்கான சமிக்ஞை விளக்கு ஒரே நேரத்தில் சிவப்பாக மாறும். அதன் மூலம் பாதசாரிகள் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத் திசைகளிலிருந்தும் சாலையைக் கடக்க முடியும். சாலையின் குறுக்கேயும் மக்கள் செல்லாம்.
இதுகுறித்து ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சிடம் கருத்துத் தெரிவித்த பாதசாரிகள், இருமுறை பச்சை மனிதன் சமிக்ஞைக்குக் காத்திருப்பதற்குப் பதிலாக ஒரேநேரத்தில் சாலையைக் குறுக்கே கடக்க முடிவது வசதியாக இருப்பதாய்த் தெரிவித்தனர்.
“பாதசாரிகள் போக்குவரத்து இப்போது மேலும் சீராக இருக்கிறது,” என்றார் புதிய முறையின் சோதனை தொடங்கியதிலிருந்து அதை அன்றாடம் பயன்படுத்தும் ஜூ சியாட் குடியிருப்பாளரான பேப் சிம்.
அதேபோல், அப்பகுதிக்கு அருகே உள்ள ‘த லிட்டில் பிக்’ மதுபானக் கூடத்தின் உரிமையாளரான ஏட்ரியன் ஹூட்டன், ஐ12 காத்தோங் மால் (i12 Katong mall) கடைத்தொகுதிப் போகும் நேரம் பாதியாகக் குறைகிறது என்றார். அந்தக் கடைத்தொகுதி, அவரின் மதுபானக் கூடத்திற்கு நேர் எதிரே இல்லாமல் சாலைக்கு அந்தப் புறம் அமைந்துள்ளது.
இவ்வசதியால் தனது கடைத்தொகுதியின் வாடகைதாரர்கள் சிலர் ஈட்டும் வருவாய் 10லிருந்து 20 விழுக்காடு கூடியுள்ளதாகக் காத்தோங் பாயின்ட் உரிமையாளர் கிஷோர் புக்சாமி தெரிவித்துள்ளார். எனினும், இப்போதே உறுதியாக எதுவும் கூற முடியாது என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
அதேவேளை, சாலையைக் கடப்பதற்குரிய புதிய முறையை எடுத்துக்காட்டும் குறிப்புகள் மேலும் தெளிவாக இருக்கலாம் என்றும் பாதசாரிகள் கூறினர்.