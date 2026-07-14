செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. ஆனால், அதற்கான செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.
அந்தச் செலவுகளுக்கு முக்கியக் காரணமாக இருப்பது ‘டோக்கன்கள்’ (tokens). அவை ‘ஏஐ’ மாதிரிகளை இயக்குவதற்குத் தேவையான கணினித் திறனின் அடிப்படை அலகுகள் ஆகும்.
தொழில்நுட்பத் துறை முழுவதிலும், ஒரு டோக்கனுக்கான விலை குறைந்திருந்தாலும், மேம்பட்ட பகுத்தறியும் மாதிரிகளும் தன்னாட்சி ‘ஏஐ’ முகவர்களும் மிக அதிக அளவில் டோக்கன்களைப் பயன்படுத்துவதால், நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப வரவுசெலவுகளைக் கணிப்பது சிரமமாகியுள்ளது.
நிதித்துறையும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. பல நிறுவனங்கள் ‘ஏஐ’ முகவர்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.
நிதித்துறையில் கடுமையான செலவுக் கட்டுப்பாடு
உலக அளவில் வங்கிகள் ஆக்கமுறை செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்திற்கான அதிகரித்துவரும் செலவுகளைச் சமாளித்துவரும் நிலையில், நிதித்துறை மேலும் கடுமையான செலவுக் கட்டுப்பாடுகளைக் கடைப்பிடிக்கும் என்று ‘ஜேபிமார்கன்’ வங்கி எதிர்பார்க்கிறது.
அந்தத் தொழில்நுட்பத்திற்கான கணினி சார்ந்த செலவுகள் குவிந்துவருவதால், அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய வங்கியான ‘ஜேபிமார்கன்’ தற்போது அதன் சொந்தச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி வருகிறது.
அதோடு, ‘ஏஐ’ தொழில்நுட்ப ஆற்றல்களை உருவாக்குவதற்குச் சரியான திறனாளர்களை வேலையில் அமர்த்துவதற்காக அதிகம் செலவிடவும் அது திட்டமிட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர் நடுவம் விரிவாக்கம்
‘ஏஐ’ மூலம் நடக்கும் மோசடிகளைத் தடுப்பதற்கு மனிதவளத்தில் அதிக முதலீடு செய்ய வேண்டியுள்ளது.
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அதற்காக ‘ஜேபிமார்கன்’ வங்கி, அதன் சொந்தத் தயாரிப்பிலான ‘ஏஐ’ ஆற்றல்களையும் முன்னுரைப்பு மாதிரிகளையும் உருவாக்க, பொறியாளர்களையும் தரவு வடிவமைப்பாளர்களையும் வேலையில் அமர்த்தி வருகிறது.
அந்தத் திறனாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பணியின் பெரும்பகுதி, வங்கியின் ஆசிய பசிபிக் செயல்பாடுகளுக்கான முக்கிய நடுவமாக விளங்கும் சிங்கப்பூரில் நடைபெற்று வருவதாக ‘ஜேபிமார்கன் குளோபல் பேமெண்ட்ஸ்’ பிரிவின் இணைத் தலைவர் மேக்ஸ் நியூகிர்ச்சென் தெரிவித்தார்.
சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையத்தால் மேற்பார்வையிடப்படும் ஒழுங்குமுறைக் கட்டமைப்பு, உள்ளூரில் வேலைக்கு ஆள் எடுக்கும் உத்திக்கு ஆதரவாக உள்ளதாக அவர் கூறினார்.