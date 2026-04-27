சிங்கப்பூரின் சிறந்த முதலாளிகள் தரவரிசையில் ஜேபிமோர்கன் சேஸ் முதலிடம்; இரண்டாவது இடத்தில் ஆசியா பசிபிக் புரூவரீஸ்

செழிப்பான, மீள்திறன் கொண்ட, முன்னோக்கிச் சிந்திக்கும் பணியிடத்திற்கு மக்களே அடித்தளம் என்பதால், ஊழியர்கள் மீது முதலீடு செய்வதை நிறுவனம் நம்புவதாக ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கான ஜேபிமோர்கனின் மனிதவளத் துறைத் தலைவர் திரு. ஜான் மெக்அல்ஃபைன் தெரிவித்தார். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ், உலகளாவிய ஆய்வு நிறுவனமான ஸ்டாடிஸ்டா இணைந்து தொகுத்த வருடாந்திர தரவரிசைப் பட்டியலில் சிங்கப்பூரின் சிறந்த முதலாளியாக ஜேபிமோர்கன் சேஸ் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

கடந்த இரண்டு பதிப்புகளில் முதலிடத்தில் இருந்த தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான் ஆப்பிளை இந்த முதலீட்டு வங்கி பின்தள்ளியது. ஆப்பிள் இந்த ஆண்டு நான்காவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

செழிப்பான, மீள்திறன் கொண்ட, முன்னோக்கிச் சிந்திக்கும் பணியிடத்திற்கு மக்களே அடித்தளம் என்பதால், ஊழியர்கள் மீது முதலீடு செய்வதை நிறுவனம் நம்புவதாக ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கான ஜேபிமோர்கனின் மனிதவளத் துறைத் தலைவர் திரு. ஜான் மெக்அல்ஃபைன் தெரிவித்தார்.

அண்மையில், ஜேபிமோர்கன் தனது கருவுறுதல் சலுகைகளை விரிவுபடுத்தியது. நிறுவனத்தின் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டங்களின்கீழ் சார்ந்திருப்பவர்களாக உள்ள ஆண் ஊழியர்களின் மனைவிகள் மற்றும் பெண் ஊழியர்களுக்கான கருமுட்டை சேமிப்பு வசதியும் இதில் அடங்கும்.

மனநலப் பாதுகாப்பு, பராமரிப்புப் பொறுப்புகள் மற்றும் தடுப்பு சுகாதாரப் பரிசோதனைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும் வகையில் மருத்துவ விடுப்பு சலுகைகளும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஊழியர்கள் தங்களது தொழிலில் வளர உதவ, நிறுவனம் வழிகாட்டுதல் மற்றும் தலைமைத்துவப் பயிற்சிகளை வழங்குகிறது.

சிங்கப்பூர் சிறந்த முதலாளிகள் பட்டியலில் ஆசியா பசிபிக் புரூவரீஸ் சிங்கப்பூர், 2026ஆம் ஆண்டில் இரண்டாவது இடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது. தங்கள் தரவரிசைகளை மேம்படுத்திய மற்ற நிறுவனங்களில் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ், மோட்டோரோலா சொல்யூஷன்ஸ் சிங்கப்பூர் ஆகியவை அடங்கும். இரண்டும் 2025ல் முறையே 13 மற்றும் 16வது இடங்களிலிருந்து முன்னேறி முதல் ஐந்து இடங்களுக்குள் நுழைந்தன.

‘சிங்கப்பூரின் சிறந்த முதலாளிகள் 2026’ பட்டியலில், இங்கு குறைந்தது 200 ஊழியர்களைக் கொண்ட முதல் 250 நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தொடர்புடைய செய்திகள்
தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரசின் (என்டியுசி) தலைமைச் செயலாளரும் ஜாலான் காயு தனித்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான இங் சீ மெங், நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு செய்வதற்கு முன்பே தொழிற்சங்கங்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

ஊழியர்கள் நலன் பாதுகாப்பு; புதிய ஆலோசனைகளை முன்வைத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

27 துறைகளில் உள்ள ஏறத்தாழ 2,000 நிறுவனங்களிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

