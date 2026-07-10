Home
quick-news-icon

பிள்ளைகள் குறித்து மலாய்/முஸ்லிம் பெற்றோர் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளனர்: ஆய்வு

பிள்ளைகள் குறித்து மலாய்/முஸ்லிம் பெற்றோர் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளனர்: ஆய்வு

2 mins read
6b354c91-35f3-4952-a0d8-df5b9b432fdf
மெண்டாக்கி தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஃபெரோஸ் அக்பர். - படம்: பெரித்தா ஹரியான்

மலாய்/முஸ்லிம் சமூகத்தில் வெற்றி என்பது ஒரே ஒரு கல்விப் பாதைக்குள் அடங்கிவிடவில்லை என்று புதிய ஆய்வொன்று கூறுகிறது.

சுயஉதவிக் குழுவான மெண்டாக்கி அந்த ஆய்வை நடத்தியது. கல்வியில் பெற்றோரின் உந்துதல்கள் குறித்து ஆய்வு கவனம் செலுத்தியது.

மலாய் முஸ்லிம் சமூகத்தில் உள்ள பெற்றோர், பல்கலைக்கழகக் கல்வியைக் காட்டிலும் நிதி நிலைத்தன்மை, அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைத்தொழில், வாழ்நாள் கற்றல் ஆகியவற்றுக்கே முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார்கள் என்பதை ஆய்வு காட்டியது.

ஆய்வில் ஐந்து வகையான பெற்றோர் கண்டறியப்பட்டனர். பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த பிரிவைச் சேர்ந்த 41 விழுக்காட்டினர், பிள்ளைகள் பட்டக்கல்வியைப் பெறவேண்டும் என்று விரும்பினர். இந்தப் பெற்றோர் அதிக எச்சரிக்கையுடன் நடந்துகொள்வதோடு குடும்பத்தின்மீது மிகுந்த பொறுப்புணர்வையும் கொண்டிருந்தனர்.

மெண்டாக்கி அமைப்பின் 10வது ‘ரைக்கான் இல்மு’ இயக்கத்தின்போது ஆய்வின் முக்கிய முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. இயக்கம், வாழ்நாள் கற்றலை ஊக்குவிக்கிறது. நிகழ்ச்சி சேண்ட்ஸ் எக்ஸ்போ மாநாட்டு நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) நடைபெற்றது.

ஆய்வு, இவ்வாண்டு மார்ச் 20ஆம் தேதியிலிருந்து ஏப்ரல் 30ஆம் தேதிவரை நடத்தப்பட்டது. அதில் 1,010 மலாய்/முஸ்லிம் பெற்றோர் பங்கெடுத்தனர். அவர்களில் 28 விழுக்காட்டினர் பல்கலைக்கழகக் கல்வியைப் பிள்ளைகளுக்குக் குறைந்தபட்ச இலக்காக நிர்ணயித்திருப்பது தெரியவந்தது.

பல்கலைக்கழகக் கல்வி மட்டுமே வெற்றிக்கான ஒரே அளவுகோல் அன்று என மெண்டாக்கியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஃபெரோஸ் அக்பர் கூறினார்.

“பெற்றோர் இருவரும் பிள்ளைக்குச் சிறந்ததை விரும்பலாம். ஆனால் அதை அடைவதற்கான வழிகள் குறித்து முற்றிலும் மாறுபட்ட கருத்துகளைக் கொண்டிருக்கலாம்,’’ என்றார் அவர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கரூரில் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றிய முதல்வர் விஜய்.

திமுகவுக்கு நிரந்தர பதிலடி கொடுக்க வேண்டும்: முதல்வர் விஜய்

10 Jul 2026 - 6:48 PM

ஒருவர் செலுத்தும் வருமான வரி, வாழும் இல்லம் ஆகிய இரண்டின் ஓராண்டு மதிப்பை வைத்து உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.

தகுதிபெறும் சிங்கப்பூரர்களுக்கு $850 வரை ரொக்கம், $450 வரை மெடிசேவ் நிரப்புத் தொகை

09 Jul 2026 - 2:31 PM

டெங்கி தொடர்பான மரணங்கள் 78.9 விழுக்காடு அதிகரித்து 34 ஆக உயர்ந்துள்ளன என மலேசிய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

மலேசியாவில் இதுவரை 42,000 டெங்கி சம்பவங்கள், 34 உயிரிழப்புகள்

10 Jul 2026 - 4:21 PM

வேண்டுமென்றே கடுமையான காயம் ஏற்படுத்தியது, மனிதவள அமைச்சுக்குத் தவறான அல்லது திசைதிருப்பும் தகவல்களை வழங்கியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளில் ஆடவர் குற்றவாளி என்பது நிரூபணமானது.

சிறுவனைப் பட்டினி போட்டுச் சிறுநீரைக் குடிக்கவைத்த ஆடவர்

09 Jul 2026 - 9:24 PM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 280 மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகளிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

உரிமம், காப்புறுதி இன்றி மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டிய 15 பேர் பிடிபட்டனர்

08 Jul 2026 - 6:03 PM

உலகளாவிய நிலையில் செல்வந்தர்கள் பலதரப்பட்ட சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.

வாழ்க்கைச் செலவினம் அதிகமுள்ள நகரங்களில் சிங்கப்பூர் முதலிடம்

07 Jul 2026 - 5:44 PM

கூட்டமாக இருந்ததால் தனியாக இருந்த கடை நிறுவனர் கட்டண விவரத்தை கவனிக்கவில்லை.

$2 உணவுக்கு $200 செலுத்திச் சென்ற வாடிக்கையாளரைத் தேடும் கடை

04 Jul 2026 - 5:06 PM

“வெற்றி என்பது அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைத்தொழிலைக் கொண்டிருப்பது, நிதி நிலைத்தன்மையை அடைவது அல்லது மகிழ்ச்சியான, நிறைவான குடும்பத்தை உருவாக்குவது ஆகியவற்றையும் குறிக்கலாம்,” என்று திரு ஃபெரோஸ் அக்பர் சொன்னார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
மலாய்முஸ்லிம்பெற்றோர்பிள்ளைபல்கலைக்கழகம்ஆய்வு

தொடர்புடைய செய்திகள்