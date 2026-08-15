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பணியிட நெறிமுறைகளை முக்கிய சவாலாக, திருமணம், பெற்றோர் ஆதல் பணிக்குழு அடையாளம் கண்டுள்ளது

பணியிட நெறிமுறைகளை முக்கிய சவாலாக, திருமணம், பெற்றோர் ஆதல் பணிக்குழு அடையாளம் கண்டுள்ளது

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சிங்கப்பூரில் திருமணத்தையும் பெற்றோர் ஆவதையும் மேலும் அடையக்கூடியதாகவும், ஆதரிக்கக்கூடியதாகவும், மதிக்கப்படக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதற்கு எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வோம்,” என்றார் இந்திராணி.  - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
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ஒரு குடும்பத்தைத் தொடங்குவதிலும் வளர்ப்பதிலும் உள்ள சவால்கள் குறித்து சிங்கப்பூரர்களிடையே தெளிவான ஒருமித்த கருத்துள்ள பகுதிகளை ஒரு புதிய அமைப்புகளுக்கு இடையிலான பணிக்குழு அடையாளம் கண்டுள்ளது, இதன் மூலம் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.

2027ஆம் ஆண்டில் அதன் முழுமையான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக, இந்த முக்கியமான பிரச்சினையைக் கையாள்வதில் நேரத்தை வீணாக்காமல் இருப்பதற்காக, அது ஒரு சில இடைக்கால கொள்கைப் பரிந்துரைகளை முன்வைத்துள்ளது என்று திருமணம் மற்றும் பெற்றோர்நிலை மறுசீரமைப்புப் பணிக்குழுவின் தலைவரான பிரதமர் அலுவலக அமைச்சர் இந்திராணி ராஜா சனிக்கிழமையன்று (ஆகஸ்ட் 15) கூறினார்.

பாசிர் ரிஸ்சின் டௌன்டவுன் ஈஸ்டில் நடைபெற்ற பாசிர் ரிஸ்-சாங்கி தேசிய தின இரவு விருந்து 2026 நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாகச் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குமாரி இந்திராணி, பணிக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் கடந்த சில மாதங்களாகப் பல சிங்கப்பூரர்களிடம் திருமணம் மற்றும் பெற்றோர் ஆவது குறித்த அவர்களின் நம்பிக்கைகள், கவலைகள், விருப்பங்கள் பற்றி பேசி வருவதாகக் கூறினார்.

பணியிடக் கலாசாரம் மற்றும் நெறிமுறைகள் போன்ற சில அம்சங்கள் மக்களின் மனதில் உள்ள பிரச்சினைகளாக இருப்பது பணிக்குழுவிற்குத் தெளிவாகத் தெரிந்தது என்று அவர் கூறினார்.

“பலர் திருமணம் செய்துகொண்டு குழந்தைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள் என்பது தெளிவாகிறது. அதே நேரத்தில், குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கான செலவு, குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிட வேண்டிய தேவை, பராமரிப்பு ஏற்பாடுகள், வீட்டு வசதி உள்ளிட்ட சவால்களையும் அவர்கள் எதிர்கொள்கிறார்கள்,” என்று அமைச்சர் விவரித்தார்.

“நாங்கள் உண்மையில் விரும்புவது இரு தரப்பினருக்கும் நன்மை பயக்கும் ஒரு தீர்வுதான்,” என்று கூறிய அவர், முதலாளிகள், ஊழியர்களின் நலன்களுக்கும் கவலைகளுக்கும் இடையில் ஒரு சமநிலை இருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

“அதைச் சிறப்பாகச் செய்ய, உங்களுக்கு முற்போக்கான, அறிவார்ந்த ஊழியர்கள் தேவை. உங்களுக்கு நல்ல மனிதவள மேலாண்மை தேவை. வெறும் மனிதவளக் கொள்கைகள் மட்டுமல்ல, நல்ல மனிதவள நிபுணர்களும் தேவை,” என்று அவர் கூறினார்.

“இவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் திறன் எங்களிடம் உள்ளது. எனவே காத்திருப்பதை விட, நாம் இதை முன்கூட்டியே சமாளிக்கலாம்,” என்று அவர் கூறினார். குறைந்து வரும் மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் மற்றும் திருமண எண்ணிக்கையும் அவசரத்தை அதிகரித்தன,” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

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“நாங்கள் ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கப் போவதில்லை. சிங்கப்பூரில் திருமணத்தையும் பெற்றோர் ஆவதையும் மேலும் அடையக்கூடியதாகவும், ஆதரிக்கக்கூடியதாகவும், மதிக்கப்படக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதற்கு எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வோம்,” என்றார் இந்திராணி.

ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் பிரதமரின் தேசிய தினப் பேரணி உரையில் கூடுதல் விவரங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுவதாகக் கூறிய அவர், இந்த அறிவிப்புகள் “நாங்கள் செய்ய விரும்பும் செயல்களின் முதல் கட்டமாக இருக்கும்,” என்றும் குறிப்பிட்டார்.

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அடையாளம்பணிக்குழுபாசிர் ரிஸ்திருமணம்

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