சமூகப் பராமரிப்பு ஊழியர்களின் சம்பளம் 7% உயர்த்தப்படும்: ஓங் யி காங்

அலெக்ஸாண்ட்ரா மருத்துவமனைக்குச் சென்று பார்வையிட்ட சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் (இளஞ்சிவப்பு சட்டை). - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரில், சமூகப் பராமரிப்பு அமைப்புகளில் வேலை செய்யும் 23,000 பேரின் வருடாந்திரச் சம்பளம் கிட்டத்தட்ட ஏழு விழுக்காடு அல்லது அதற்கும் மேல் உயர்த்தப்படவுள்ளது.

2026ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் புதிய சம்பள வழிகாட்டியைச் சுகாதார அமைச்சு வெளியிடும் என்று சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 17) தெரிவித்தார்.

அலெக்ஸாண்ட்ரா மருத்துவமனைக்குச் சென்றிருந்தபோது அந்தத் தகவலை அமைச்சர் வெளியிட்டார்.

சம்பளம் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் கூடுதல் செலவுகளைச் சமாளிக்கும் விதமாக அமைப்புகளுக்கு முதற்கட்டமாக 100 மில்லியன் வெள்ளியை சுகாதார அமைச்சு வழங்கும் என்றார் அமைச்சர் ஓங்.

இனிவரும் மாதங்களில் புதிய சம்பள வழிகாட்டி குறித்த தகவல்கள் வெளியிடப்படும். ஆண்டு இறுதிக்குள் நடைமுறைப்படுத்தப்படவேண்டும் என்பதால், அதற்கு முன்னரே அமைப்புகள் தேவைப்படும் திட்டங்களை மேற்கொள்ளவேண்டும் என்றார் அவர்.

“இதுபோன்ற சம்பள உயர்வை வழங்குவதன்மூலம், வாழ்க்கைத் தொழிலாகச் சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துறை தேர்ந்தெடுக்கப்படும் என நான் நம்புகிறேன்”, என்று திரு ஓங் கூறினார்.

கடந்த ஆண்டும், சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துறையில் உள்ள ஊழியர்களைத் தக்கவைக்கவும் புதிய ஊழியர்களை ஈர்க்கவும் ஏழு விழுக்காட்டுச் சம்பள உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டது. அது, ஜூலை 2025 முதல் நடப்புக்கு வந்தது.

