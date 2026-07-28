சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் கடந்த நிதியாண்டில் $20 பில்லியன் நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.
உலகளாவிய சந்தைகளில் கிடைத்த வலுவான முதலீட்டு ஆதாயங்களே இந்தச் சாதனைக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது என்று வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கு முந்தைய நிதியாண்டில் $19.7 பில்லியன் நிகர லாபத்தை ஆணையம் பதிவு செய்தது.
ஜூலை 28ஆம் தேதி நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் உரையாற்றிய நாணய ஆணையத்தின் தலைமை இயக்குநர் சியா டெர் ஜியுன், உலகளாவிய பங்கு மற்றும் கடனீட்டுப் பத்திரச் சந்தைகளின் வலுவான எழுச்சி காரணமாக வாரியம் $39.8 பில்லியன் முதலீட்டு ஆதாயத்தை ஈட்டியுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
இது, முந்தைய நிதியாண்டில் ஈட்டப்பட்ட $31.4 பில்லியன் முதலீட்டு ஆதாயத்தைவிட அதிகமாகும்.
உலகப் பொருளியல் பல்வேறு எதிர்பாராத சவால்களைச் சந்தித்தபோதிலும், அது தொடர்ந்து மீள்திறனுடன் செயல்பட்டதால் முதலீட்டு ஆதாயங்கள் வலுவாக இருந்ததாகத் திரு சியா குறிப்பிட்டார்.
வளர்ச்சி அடைந்த, வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் உள்ள பத்திரங்கள், பங்குகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான சொத்துப் பிரிவுகளும் நல்ல வருவாயை அளித்துள்ளன என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
சிங்கப்பூர் வெள்ளியின் மதிப்பு உயர்ந்ததன்மூலம் ஏற்பட்ட நாணய மதிப்பீட்டு இழப்புகளை இந்த வலுவான முதலீட்டு லாபங்கள் வெற்றிகரமாக ஈடுசெய்துள்ளன.
முதலீட்டு லாபம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு மாறுபடும் என்றாலும், இம்முறை பதிவான வளர்ச்சி, ஆணையத்தின் 10 ஆண்டுகால வரலாற்றுச் சராசரியான $18.3 பில்லியனைவிட அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த மார்ச் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான இந்த நிதிச் செயல்பாடுகள், நாட்டின் நிதிச் சூழலின் உறுதியையும் நிலைத்தன்மையையும் உணர்த்துவதாக அமைந்துள்ளன.
இதன்மூலம் திரட்டப்பட்ட லாபத்தைக் கொண்டு நாட்டின் நிதி இருப்பு மேலும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வழக்கமான சட்ட விதிகளுக்கு ஏற்ப அரசாங்கக் கருவூலத்திற்குத் தேவையான நிதியுதவிப் பங்களிப்புகளையும் நாணய ஆணையம் தொடர்ந்து வழங்கும் என்று அதிகாரபூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.