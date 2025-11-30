இவ்வாண்டின் அனைத்துலக வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் தினக் கொண்டாட்டங்கள் பிடோக் சமூக நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) மாலை கோலாகலமாகத் தொடங்கின.
சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்ட கலாசார, சமூக, இளையர்துறை, மனிதவளத் துணை அமைச்சர் தினேஷ் வாசு தாஸ், ஒரு மாதம் நீடிக்கவுள்ள இக்கொண்டாட்டங்களை அதிகாரபூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்தார்.
‘பல கலாசாரங்கள், ஒரே சமூகம்’ என்ற மையக்கருத்தைக் கொண்ட இந்தத் தொடக்க நிகழ்ச்சியை மனிதவள அமைச்சின் ஏஸ் குழுமம், பிடோக் அடித்தள அமைப்புகள், பிக்மாஸ், மிலெனியா கல்விநிலையம், த பிரைட் ஃபிளிப் சைட் ஆகியவை இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தன.
“வேலைக்கு அப்பால், வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கும் ஆர்வங்கள், திறமைகள், ஆசைகள் உள்ளன. அவர்களும் சிங்கப்பூரர்களைப் போலவே சமுதாயத்தில் ஓர் அங்கமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துவதே இந்தக் கொண்டாட்டங்களின் முக்கிய நோக்கம்,” என்று ஏஸ் குழுமத்தைச் சேர்ந்த மூத்த இயக்குநர் பாத்திமா பேகம், 33, கூறினார்.
வெளிநாட்டு ஊழியர்கள், வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்பெண்கள், வட்டாரக் குடியிருப்பாளர்கள் உட்பட 300க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்ட இந்நிகழ்ச்சி, கலை, இசை, உணவு ஆகியவை பல்வேறு சமூகத்தினரிடையே எவ்வாறு பாலமாக அமைய முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டியது.
கட்டுமானம், கடல்சார் துறை, வீட்டுப் பணிகள் உள்ளிட்ட மிகக் கடினமான துறைகளில் பணியாற்றிவரும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் சிங்கப்பூரின் அடித்தளமாக இருப்பதாகத் திரு தினேஷ் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
ஊழியர்கள் பலர் பல்லாண்டுகளாகத் தங்கள் குடும்பங்களை விட்டுப் பிரிந்து இங்கு வந்திருப்பதைச் சுட்டிய அவர், சிங்கப்பூர் என்ற பெருங்குடும்பத்தில் அவர்களுக்கு என்றும் இடமுள்ளதாகக் கூறினார்.
“சிங்கப்பூர் என்பது ஒற்றை அடையாளமன்று. அது பலவற்றின் தொகுப்பாகும். நமது வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் இந்த அமைப்பின் ஒரு முக்கியமான அங்கம். உங்கள் ஆதரவில்லாமல், சிங்கப்பூர் இன்று இருக்கும் நிலையில் இருக்காது,” என்றார் திரு தினேஷ்.
இந்நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அங்கமாக, ‘நமது இணைந்த ஒலிகள்’ (Our Connected Beats) என்ற பன்முகக் கலாசாரக் கலவைக் காணொளி (medley video) முதன்முறையாகத் திரையிடப்பட்டது.
‘சான் மாலி சான்’, ‘முன்னேறு வாலிபா’, ‘மக்களின் குரல்கள்’ உள்ளிட்ட புகழ்பெற்ற சிங்கப்பூர் சமூகப் பாடல்கள் அதில் இடம்பெற்றிருந்தன. வெளிநாட்டு ஊழியர்கள், உள்ளூர்வாசிகளையும் சக வெளிநாட்டு ஊழியர்களையும் ஒன்றிணைந்த கொண்டாட்டங்களில் சேருமாறு அழைக்கும் பயணத்தை இந்தக் காணொளி சித்தரித்தது.
பல்வேறு கலாசாரப் பின்னணியினரிடையே அர்த்தமுள்ள உரையாடல்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் பங்கேற்பாளர்கள் வாழை இலையில் பரிமாறப்பட்ட சைவ இந்[Ϟ]திய-பெரனாக்கான் உணவை ‘டோக் பாஞ்சாங்’ (Tok Panjang) இரவு விருந்தில் ஒன்றாக அமர்ந்து சுவைத்தனர்.
மற்றொரு சிறப்பம்சமாக, உள்ளூர்வாசிகளும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களும் இணைந்து மிலெனியா கல்வி நிலைய மாணவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட 16 மீட்டர் நீளமுள்ள பாத்திக் ஓவியத்திற்கு வண்ணம் பூசி மேலும் மெருகூட்டினர்.
இந்த ஓவியம், மெர்லயன், டிராகன் விளையாட்டு மைதானம் போன்ற சிங்கப்பூரின் சின்ன அடையாளங்களுடன், இந்திய யானை, பிலிப்பைன்ஸ் சூரியன், தென்கிழக்கு ஆசிய நாகா போன்ற வெளிநாட்டு சமூகங்களின் கலாசாரச் சின்னங்களையும் இணைத்திருந்தது.
கட்டுமான மேற்பார்வையாளராக சிங்கப்பூரில் 25 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்துவரும் க.பத்துமாநாபன், 46, தங்குமிடத்தில் ஒரே நபர்களை மட்டுமே பார்க்கும் நிலையில், இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளில் மற்றவர்களைச் சந்திப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தருவதாகக் கூறினார்.
சிங்கப்பூரில் வேற்றுமையில்லாமல் பல்லின மக்கள் கூடி வாழும் தன்மையை அவரை வெகுவாக கவர்ந்ததாக அவர் சொன்னார்.
மூன்று ஆண்டுகளாக சிங்கப்பூரில் மின்தூக்கி தொழில்நுட்ப வல்லுநராகப் பணிபுரியும் ஜே.ஸ்டீபன் அபிஷேக், 25, வெளிநாட்டு ஊழியர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக நடைபெறும் இந்த ஒரு மாத கால கொண்டாட்டங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை என்று குறிப்பிட்டார்.
பிற இனத்தவரின் கலாசாரம், வாழ்க்கைமுறைகளைக் கற்றுக்கொள்ள இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் உதவுவதாக அவர் மேலும் கூறினார்.
இவ்வாண்டின் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் தினத்தின் ஒரு பகுதியாக, வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட கதைகளையும் அவர்களது தங்குமிடங்கள், பொழுதுபோக்குப் நிலையங்கள், பணியிடங்களில் நடைபெறும் சமூக நிகழ்ச்சிகளையும் காட்சிப்படுத்தும் சிறப்பு எம்ஆர்டி ரயில் டிசம்பர் 1 முதல் 14 வரை இயக்கப்படும்.
சிங்கப்பூரர்களுக்கும் வெளிநாட்டு சமூகத்திற்கும் இடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், நல்லுறவை உருவாக்கவும், பிணைப்பை வலுப்படுத்தவும், டிசம்பர் 14ஆம் தேதியன்று டி’மார்கியில் (Celebrations @ D’Marquee) நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளுடன் இக்கொண்டாட்டங்கள் நிறைவடையும்.