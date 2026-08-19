Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

விபத்தில் சிக்கி வாகனங்கள்; மருத்துவமனையில் மூவர்

விபத்தில் சிக்கி வாகனங்கள்; மருத்துவமனையில் மூவர்

1 mins read
16b57222-721e-4ed1-927f-d734c2b9dcef
மண்டாய் சாலையை நோக்கிச் செல்லும் பகுதியில் ஏற்பட்ட விபத்தில் இரண்டு கார்கள், ஒரு மோட்டார்சைக்கிள், ஒரு லாரி, ஒரு பேருந்து ஆகியவை சம்பந்தப்பட்டிருந்ததாகக் காவல்துறை சொன்னது. - படம்: எஸ்ஜி ரோட் புளோக்ஸ் ட்ரேஃபிக்/ டெலிகிராம்
Google News Preferred Icon

புக்கிட் தீமா விரைவுச்சாலையில் புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 19) ஏற்பட்ட கடுமையான வாகன விபத்தில் எஸ்பிஎஸ் டிரான்சிட் பேருந்து ஓட்டுநர் ஒருவரும் மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகள் இருவரும் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டனர்.

மண்டாய் சாலையை நோக்கிச் செல்லும் பகுதியில் ஏற்பட்ட விபத்தில் இரண்டு கார்கள், ஒரு மோட்டார்சைக்கிள், ஒரு லாரி, ஒரு பேருந்து ஆகியவை சம்பந்தப்பட்டிருந்ததாகக் காவல்துறை சொன்னது.

சம்பவம் குறித்து காலை 9 மணியளவில் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் அளிக்கப்பட்டது.

விபத்தில் ஈடுபட்ட 58 வயது கார் ஓட்டுநர், 54 வயது மோட்டார்சைக்கிளோட்டி, 57 வயது பேருந்து ஓட்டுநர் ஆகியோர் உட்லண்ட்ஸ் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டதாகச் சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படை கூறியது.

பேருந்து ஓட்டுநர் விசாரணையில் உதவிவருகிறார்.

சேவையில் இல்லாத பேருந்து எண் 170 விபத்தில் ஈடுபட்டதாக எஸ்பிஎஸ் டிரான்சிட் நிறுவனத்தின் பேச்சாளர் கிரேஸ் ஃபூ, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சிடம் பகிர்ந்துகொண்டார்.

“விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வாகனவோட்டிகள் அனைவரிடமும் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்கிறோம். காவல்துறை அதிகாரிகளின் விசாரணையில் உதவிவருகிறோம்,” என்று அவர் கூறினார்.

சமூக ஊடகத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட காணொளியில் விரைவுச்சாலையின் ஓரத்தில் உள்ள தடுப்பில் எஸ்பிஎஸ் பேருந்து ஒன்று மோதிய நிலையில் காணப்பட்டது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கருத்தாய்வு சென்ற ஆண்டு நடத்தப்பட்டது.

பிள்ளைகளின் மனநலத் தேவைகளை அறிய சிரமப்படும் பெற்றோர்: கருத்தாய்வு

19 Aug 2026 - 9:50 AM

ர‌ஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் (வலது) மியன்மார் தலைவர் மின் ஆவ்ங் ஹ்லாய்ங்குடன் மாஸ்கோவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

ர‌ஷ்யா-மியன்மார் எரிசக்தித் திட்டப் பேச்சுவார்த்தை

19 Aug 2026 - 10:54 AM

புக்கிட் சகார் குடிநுழைவு, சுங்கம், தனிமைப்படுத்தல் வளாகத்தில் உள்ள தானியக்க நுழைவுவாயிலை செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 18) சரிபார்த்தார் மலேசியப் போக்குவரத்து அமைச்சர் ஆண்டனி லோக்.

கட்டணம், சேவை தொடங்கும் தேதியை சிங்கப்பூர், மலேசியா இணைந்து அறிவிக்கும்

18 Aug 2026 - 6:46 PM

வெளிநாட்டினர் நுழைவுக் கட்டணம் ($150) இன்றிச் சூதாட்டக் கூடங்களுக்குச் செல்ல முடியும் என்பதால், அவர்களைச் சூதாட்டத் தீமைகளிலிருந்து பாதுகாக்க முதலாளிகளே மூன்றில் இரண்டு பங்கு விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கின்றனர்.

வெளிநாட்டு ஊழியர்களைப் பாதுகாக்க சூதாட்டத் தடை

18 Aug 2026 - 7:07 PM

சாலைக்கு நடுவில் உள்ள தடுப்புகளும் சேதமடைந்திருந்தன.

குறிப்புச் சொற்கள்
வாகனம்விபத்துவிரைவுச்சாலைமருத்துவமனைஅனுமதி

தொடர்புடைய செய்திகள்