ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவு; சிங்கப்பூரில் குடும்பப் பிணைப்பு அதிகரிப்பு - ஆய்வு

2018ஆம் ஆண்டைக் காட்டிலும் நிலவரம் மேம்பட்டுள்ளது. - படம்: ஊடகம்

குடும்பப் பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதில் வசிப்பிட தூரம் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் அதிகமான குடும்பங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் அருகருகே வசிப்பதைத் தேர்வு செய்ததாக வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தின் ஆக அண்மைய சிங்கப்பூர் வீடமைப்பு மாதிரி ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.

மணமுடித்த இளம் குடியிருப்பாளர்களில் கிட்டத்தட்ட மூவரில் இருவர் (64.5%) 2023-24ஆம் ஆண்டு தங்களது பெற்றோருடன் அல்லது பெற்றோருக்கு அருகில் வசித்ததாக ஆய்வு கண்டறிந்தது.

இந்த நிலவரம் 2018ஆம் ஆண்டு 10ல் 6 பேர் என்று இருந்ததைக் காட்டிலும் மேம்பட்டு உள்ளது. குடும்பத்தினர் அருகருகே அல்லது ஒன்றாக வசிப்பதால் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆதரவாக இருக்கமுடியும் என்பதை அது உணர்த்துவதாகவும் ஆய்வு குறிப்பிட்டது.

ஆய்வில் கண்டறிந்த விவரங்கள் வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 27) வெளியிடப்பட்டன. 2023 மற்றும் 2024ஆம் ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் சிங்கப்பூரின் எல்லா வீடமைப்பு வளர்ச்சிக்கழக நகரங்கள் மற்றும் குடியிருப்புப் பேட்டைகளில் வசிக்கும் 7,000 குடும்பத்தினரிடமும் வீடுகளில் வசிக்கும் 1,600க்கும் மேற்பட்ட ஒற்றையர்களிடமும் கருத்து கேட்கப்பட்டது.

குடியிருப்பு வட்டார வசதிகள் மீது குடியிருப்பாளர்கள் வைத்திருக்கும் மனநிறைவு அதிகரித்திருப்பதையும் ஆய்வு கண்டறிந்தது.

பேரங்காடிகள், காப்பிக் கடைகள், வீவக கடைகள் போன்ற வர்த்தக வசதிகளும் அதனுள் அடக்கம்.

மேலும், அதிகமான குடியிருப்பாளர்கள், அதாவது 10ல் 9 குடியிருப்பாளர்கள் தங்களது சமூகங்களுக்கு இடையிலும் அக்கம்பக்க உறவுகளுக்கும் இடையிலும் அதிகத் துடிப்புடன் பங்ளிப்பதில் மனநிறைவு அடைந்தனர்.

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் கடந்த 1968ஆம் ஆண்டு முதல், ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுறை பொது வீடமைப்பு தொடர்பான ஆய்வை நடத்தி வருகிறது. குடியிருப்பாளர்களின் தேவை மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை அறிந்துகொள்ளும் நோக்கில் அந்த ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது.

குடியிருப்பாளர்களின் குடும்ப விவரம், வீடமைப்பில் மனநிறைவு மற்றும் விருப்பங்கள், குடும்ப உறவுகளை உட்படுத்திய சமூக நல்வாழ்வு, வாழ்விட ஏற்பாடுகள், அக்கம்பக்க உறவுகள் போன்ற அம்சங்களை ஆய்வு உள்ளடக்குகிறது.

