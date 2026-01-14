பாட்டாளிக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் பிரித்தம் சிங் புதன்கிழமை (ஜனவரி 14) எதிர்க்கட்சித் தலைவராக தன்னைப் பொருத்தமற்றவர் என்று அறிவிக்கக் கோரும் தீர்மானத்தை நிராகரித்தார்.
தமது நடத்தை ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு (எம்.பி.) அவமரியாதைக்குரியது, தகுதியற்றது என்பதைத் தாம் ஏற்க முடியாது என்று அவர் கூறினார்.
நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் பொய் சொன்னதாக திரு சிங் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதை அடுத்து, நாடாளுமன்ற அவைத் தலைவர் இந்திராணி ராஜா தாக்கல் செய்த தீர்மானம், திரு சிங்கின் நடத்தைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அழைப்பு விடுத்தது.
முன்னாள் பாட்டாளிக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரயீசா கானிடம் “கல்லறைக்கு ஒரு பொய்யை எடுத்துச் செல்லுங்கள்,” என்று தாம் கூறவில்லை என்று திரு சிங் கூறினார்.
“ஆகஸ்ட் 8, 2021 அன்று அவர் அனுப்பிய குறுஞ்செய்தி, கல்லறைக்கு ஒரு பொய்யை எடுத்துச் செல்லச் சொல்லப்பட்டது ஆவண ஆதாரத்தின் முக்கிய புள்ளி என்று நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளித்துள்ளன. மேலும் பிற சூழ்நிலை ஆதாரங்களுடன் சேர்ந்து, விசாரணை நீதிபதி அத்தகைய அறிக்கையை நானே செய்ததாக முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தார்,” என்று திரு சிங் கூறினார்.
“என் மனசாட்சி தெளிவாக உள்ளது. அது எப்போதும் தெளிவாக இருக்கும். மேற்கூறிய கூற்றை நான் கானிடம் எந்த நேரத்திலும் சொல்லவில்லை,” என்றார் திரு சிங்.
சலுகைகள் குழுவிடம் பொய் சொன்னதாகத் தீர்மானத்தில் கூறப்பட்டதற்குத் திரு சிங் உடன்படவில்லை. மேலும் திருமதி கானை நாடாளுமன்றத்தில் பொய் சொல்லத் தொடரவும் வழிநடத்தினார். சலுகைகள் குழுவின் கண்டுபிடிப்புகள் ‘எனக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை விட மிக அதிகமாக’ சென்றதாக அவர் கூறினார்.
அனைத்து ஆதாரங்களையும் புதிதாக மதிப்பாய்வு செய்ய இந்த விவகாரம் காவல்துறை மற்றும் அரசுத்தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் பரிந்துரைக்கப்பட்டதாக அவர் மேலும் கூறினார்.
“நான் கானைப் பொய் சொல்ல வழிநடத்தினேன் என்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இருந்தால், அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞருக்கு இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டை உருவாக்குவதில் எந்த சிரமமும் இருக்காது என்பது தெளிவாகிறது. எனது நிலைப்பாடு என்னவென்றால், கானுக்குப் பொய் சொல்லச் சொல்லப்படவில்லை, பொய் சொல்ல வழிகாட்டப்படவுமில்லை,” என்று திரு சிங் கூறினார்.
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சலுகைகள் குழுவின் குற்றக் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அவர் உடன்படாததால், அவரது நடத்தை ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு அவமரியாதைக்குரியது மற்றும் தகுதியற்றது என்ற தீர்மானக் குறிப்பையும் திரு சிங் நிராகரித்தார்.