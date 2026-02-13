Home
சூதாட்ட அபாயங்களை நிர்வகிக்க சிங்கப்பூரில் ‘புதிர்’ பெட்டிகள் ஒழுங்குபடுத்தப்படும்: சண்முகம்

சூதாட்ட அபாயங்களை நிர்வகிக்க சிங்கப்பூரில் ‘புதிர்’ பெட்டிகள் ஒழுங்குபடுத்தப்படும்: சண்முகம்

அயன் ஆர்ச்சர்ட் கடைத்தொகுதியில் உள்ள பாப் மார்ட்டில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் ‘புதிர்’ பெட்டிகள். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

அதிகாரிகளின் மதிப்பாய்வைத் தொடர்ந்து, சிங்கப்பூரில் வழங்கப்படும் ‘புதிர்’ பெட்டிகள் (blind boxes) விரைவில் ஒழுங்குபடுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 12) அன்று நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு கேள்விக்கு எழுத்துபூர்வமாகப் பதிலளித்த உள்துறை அமைச்சர் கா. சண்முகம், உள்துறை அமைச்சும் சூதாட்ட ஒழுங்குமுறை ஆணையமும் இந்தப் பிரச்சினையை ஆய்வு செய்து விதிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளதாகக் கூறினார்.

தற்போது வரைவு செய்யப்பட்டு வரும் விதிமுறைகள், சூதாட்ட தூண்டுதல் அபாயங்களைச் சிறப்பாக நிர்வகிக்க, இங்கு எந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் ‘புதிர்’ பெட்டிகள் வழங்கப்படலாம் என்பதை நிர்ணயிக்கும் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

‘புதிர்’ பெட்டி அல்லது ‘கச்சா’ (gacha) தயாரிப்புகளுக்கான முரண்பாடுகள் வரம்புகளைக் கட்டாயமாகவும் தரப்படுத்தப்பட்டதாகவும் வெளியிடுவதை அரசாங்கம் சட்டமாக்க விரும்புகிறதா என்பது குறித்து ஹவ்காங் தொகுதி உறுப்பினர் டென்னிஸ் டான் கேட்ட கேள்விக்கு அமைச்சர் பதிலளித்தார்.

திரு டானின் பரிந்துரை, விதிமுறைகளுக்காகப் பரிசீலிக்கப்படும் விஷயங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் என்று திரு சண்முகம் கூறினார்.

‘புதிர்’ பெட்டிகள் என்பது சிலை, பொம்மை அல்லது துணைப் பொருள் போன்ற சீரற்ற முறையில் சேகரிக்கக்கூடிய பொருள்களைக் கொண்ட பெட்டிகளாகும்.

வாங்குபவர்கள் தங்களுக்கு என்ன சேகரிக்கக்கூடிய பொருள் கிடைக்கும் என்று தெரியாமல் ‘புதிர்’ பெட்டிகளை வாங்குகிறார்கள். ஏனெனில், குறிப்பிட்ட சேகரிப்புகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் எப்போதும் உற்பத்தியாளர்களால் வெளிப்படையாக வெளியிடப்படுவதில்லை.

பல சந்தர்ப்பங்களில், இத்தகைய ‘புதிர்’ பெட்டிகளில் ‘அரிதான’ சேகரிப்புகளும் உள்ளன. அவற்றை வாங்குபவர்கள் அவற்றைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

பொம்மை தயாரிப்பாளர்களைத் தவிர, பல வணிகச் சின்ன நிறுவனங்களும் தங்கள் வர்த்தகங்களுடன் தொடர்புடைய சேகரிப்புகளைக் கொண்ட ‘புதிர்’ பெட்டிகளை வழங்கியுள்ளன.

இவற்றில் ஃபேர்பிரைஸ், கேஎஃப்சி ஆகியவை அடங்கும். அவை தற்போது சீனப் புத்தாண்டுக்காக ‘புதிர்’ பெட்டிகளை வழங்குகின்றன.

சீனாவில், எட்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்குப் போதைப்பொருள் அடிமையாதல் குறித்த கவலைகள் காரணமாக, வணிகங்கள் ‘புதிர்’ பெட்டிகளை விற்பனை செய்வது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் தற்போது வெளிப்படையாக ‘புதிர்’ பெட்டிகளைக் குறிவைக்கும் சட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், மர்மப் பெட்டிகள் 2022 முதல் சூதாட்ட ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வழங்கிய வகுப்பு உரிமங்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

